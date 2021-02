I clienti Avnet Silica di tutta la regione EMEA possono ora acquistare una gamma di moduli Insight SiP

Avnet Silica, società Avnet, ha siglato un accordo di distribuzione con Insight SiP, sviluppatore leader nel settore dei moduli RF ultra-miniaturizzati con antenne integrate, che utilizza le tecnologie system-in-package e antenna-in-package.

I clienti Avnet Silica di tutta la regione EMEA possono ora acquistare una gamma di moduli Insight SiP che include:

· I moduli Bluetooth Low Energy (BLE) per la connettività in ambito short-range, tra cui le serie iSP19, iSP18 e iSP15. Questi dispositivi sono progettati per fornire connettività wireless a basso costo e bassa potenza per PC, smartphone, oggetti smart IoT e M2M, operando in modo trasversale in svariati settori come domotica e home automation, sanità, industria e indossabili.

· Le serie iSP45 Low Power Wide Area Network (LPWAN), che incorporano tecnologie di connettività long-range LoRa con short-range BLE 5.0 e NCF per gli interventi di set-up e manutenzione.

Tutti i moduli Insight SiP proposti da Avnet Silica presentano antenne integrate e sono totalmente certificati Bluetooth SIG e da enti normativi globali come FCC, CE e TELEC.

La crescente domanda di connettività wireless nei dispositivi elettronici portatili ha spinto i produttori a offrire soluzioni più piccole ed economiche. Questo rende sempre più complessa l’integrazione di un dispositivo RF in un unico prodotto e accresce il rischio tecnico: al contempo, gli ingegneri sono sempre più sotto pressione per abbreviare i cicli di sviluppo. La tecnologia SiP assicura funzionalità maggiori raggiunte in un tempo minore rispetto a quello richiesto dalla progettazione e certificazione di prodotti basati su dispositivi discreti. La progettazione SiP evita anche il rischio di incorrere in penali legate al time-to-market e non necessita degli elevati investimenti tipici dello sviluppo ASIC.

Laurence Dellicott, Director Supplier Management in Avnet Silica, ha commentato: ”L’approccio system-in-package di Insight SiP agevola l’integrazione dei complessi sistemi RF in qualsiasi applicazione connessa, esistente o futura. Sviluppando i prodotti con i moduli Insight SiP, i nostri clienti sono in grado di ridurre la complessità dei loro progetti raggiungendo un più rapido time-to-market.”

Nick Wood, Sales and Marketing Director in Insight SiP, ha aggiunto: ”La forza di Avnet Silica risiede nel settore dei semiconduttori e nelle sue esistenti partnership di distribuzione con i più rilevanti fornitori di chip del mondo, inclusi alcuni di quelli che forniscono Insight SiP. Per questo il nostro accordo darà benefici ai clienti di entrambe le aziende, e consentirà loro di avere accesso ai nostri moduli integrati utilizzando l’intera gamma di offerta di chip di alto livello”.

Avnet ha stretto accordi regionali con Insight SiP e, di recente, ha annunciato una partnership distributiva in Giappone.