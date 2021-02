AVM propone alcuni suggerimenti pratici dedicati alla sicurezza informatica per aiutare i giovani a usare la rete in sicurezza

AVM propone alcuni suggerimenti per aiutare i giovani a usare la rete in sicurezza e con una maggiore consapevolezza, ma anche per supportare i genitori nell’introduzione sicura dei loro figli alla navigazione.

A un giorno esatto dalla 18esima edizione del Safer Internet Day (che si celebra il 9 febbraio), AVM cavalca così il motto dell’iniziativa, che quest’anno è: “Insieme per un Internet migliore”.

Nello specifico, le soluzioni di AVM offrono una serie di feature utili a riguardo. Quando gli utenti mettono in funzione il FRITZ!Box per la prima volta, possono contare su una connessione Wi-Fi codificata: quando accedono con un dispositivo via Wi-Fi, verrà chiesto di immettere una chiave di sicurezza o di rete. Questa chiave si trova sulla base del FRITZ!Box o nell’opuscolo informativo allegato. Per una maggiore sicurezza, gli utenti possono anche modificare il nome della rete Wi-Fi e assegnare una nuova chiave di rete. Il FRITZ!Box offre anche un firewall in grado di bloccare dati non richiesti da Internet, così tutti i computer, gli smartphone e altri dispositivi che si collegano alla rete sono ancora più protetti da eventuali attacchi informatici.

Un profilo Internet per ogni componente della famiglia

Inoltre, le soluzioni proposte da AVM permettono di impostare le ore e i giorni in cui è consentita la navigazione oppure scegliere il tempo totale per cui il dispositivo può rimanere connesso. FRITZ!Box utilizza diversi profili di accesso (Standard, Bloccato, Illimitato e Ospite) così gli utenti possono decidere quando e per quanto tempo è consentito l’utilizzo di Internet. Ogni profilo può essere adattato ai singoli membri della famiglia in modo da soddisfare quelle che possono essere le esigenze di bambini e ragazzi di età diverse. Il parental control può essere anche impostato per consentire o vietare l’accesso a determinati contenuti e permette di bloccare quelle applicazioni che potrebbero risultare potenzialmente dannose come, ad esempio, i software pirata.

3 consigli da AVM per una navigazione in famiglia NO PROBLEM

Disattivazione del Wi-Fi quando non serve

Potete scegliere di spegnere la rete quando non viene utilizzata, ad esempio, di notte. Basta selezionare l’intervallo di tempo desiderato e il router FRITZ!Box di AVM farà il resto. È possibile anche ridurre la potenza di trasmissione del vostro FRITZ!Box: così non trasmetterete oltre i confini della vostra casa o del vostro ufficio.

L’importanza degli aggiornamenti

Controllate che il vostro sistema operativo, i software, le app e i device che utilizzate siano sempre aggiornati: i criminali informatici sono quasi sempre alla ricerca di quei prodotti cui manca una “patch”. Quando controllate i vostri dispositivi fate attenzione a salvare i dati più preziosi su dischi esterni o sul cloud, così da avere sempre una copia da poter usare in caso di perdita dei dati.

Controllo delle password

Una password vi protegge: pensate e scegliete una sequenza che sia davvero difficile da indovinare, siate creativi! Il “National Institute of Standards and Technology” (NIST, USA) consiglia di usare almeno otto caratteri includendo anche simboli, numeri evitando sequenze semplici. Diversificate le vostre password così da non usare la stessa per più siti o per più account: se volete avere sempre tutto sotto controllo, potete utilizzare un password manager.