La nuova imageRUNNER ADVANCE DX C5800 di Canon consentirà agli ambienti di lavoro ibridi di colmare facilmente il divario tra flussi di lavoro fisici e digitali

Canon amplia la sua gamma imageRUNNER ADVANCE DX con la nuova Serie C5800, vero “hub” per la trasformazione digitale, che consentirà agli ambienti di lavoro ibridi di colmare facilmente il divario tra flussi di lavoro fisici e digitali. L’annuncio segue di poco il lancio della serie imagePRESS C170, una soluzione alternativa per le aziende che desiderano spingersi oltre i limiti della loro creatività.

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è stata progettata per aiutare le aziende ad affrontare con successo la nuova realtà del lavoro ibrido, supportando la continuità aziendale, guidando la trasformazione digitale e ottimizzando la user experience tra ufficio e ambiente di lavoro remoto, grazie alla perfetta integrazione con uniFLOW Online.

Potenziare la produttività

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 snellisce i flussi documentali, associando un’elevata velocità di stampa a colori fino a 70 ppm e una connettività avanzata con l’innovativa tecnologia di scansione, rappresentando pertanto la soluzione ideale per le medie e grandi imprese che necessitano di una stampa produttiva, di alto volume. Progettata per consentire di lavorare in modo sempre sicuro, produttivo ed efficiente all’interno di un ecosistema tecnologico indipendente dalla posizione, la serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 promuove la produttività.

Questo dispositivo top di gamma combina l’affidabilità e la robustezza dei modelli precedenti con una maggiore facilità di manutenzione, garantita da componenti di lunga durata e di agevole sostituzione. Le funzioni di ripristino rapido dalla modalità di sospensione, accensione in soli sei secondi e avvio rapido in quattro secondi ottimizzano l’operatività e promuovono l’efficienza. Mentre le modalità di rilevamento alimentazione fogli multipli, salto pagine bianche e prevenzione striature riducono ulteriormente i tempi di elaborazione e migliorano le prestazioni di scansione. La serie offre anche un’ampia gamma di opzioni di finitura che consentono di risparmiare tempo prezioso in fase di finalizzazione del lavoro.

Supportare la trasformazione digitale

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è l’ultima aggiunta al portfolio di prodotti ritenuti fondamentali per i clienti che desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Il nuovo dispositivo, considerato un “hub” per la trasformazione dei documenti dal formato fisico a quello digitale, consente alle aziende di collegare i dipendenti con le applicazioni aziendali e di inserire i documenti direttamente nei flussi di lavoro avvalendosi di una sola piattaforma.

L’integrazione con le piattaforme di archiviazione cloud, tra cui Dropbox e OneDrive, permette di accedere, modificare e condividere i documenti con i colleghi, ovunque si trovino. uniFLOW Online, il software Canon basato su cloud e installato di serie, mette a disposizione un’unica piattaforma per collegare tutte le sedi di lavoro, consentendo alle aziende di gestire centralmente la loro flotta, indipendentemente da dove sono installati i dispositivi. Questa soluzione offre un facile monitoraggio dei costi, la scansione sicura e una valida protezione del dispositivo. Gli utenti che effettuano l’upgrade a uniFLOW Online dispongono di funzionalità avanzate, tra le quali Filing Assist che consente di estrarre le informazioni dai documenti cartacei e di inserirle direttamente nel software del flusso di lavoro, con la massima accuratezza.

“Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a enormi cambiamenti che hanno interessato non solo le modalità di lavoro ma anche le esigenze aziendali e tecnologiche”, dichiara Hiro Imamura, Vice Presidente Marketing della divisione Document Solutions di Canon Europe. “Le modalità di lavoro ibride, peraltro già presenti, hanno registrato un’accelerazione e una grande crescita. Proprio pensando a questo, abbiamo continuato a sviluppare la nostra tecnologia e ad ampliare il nostro portfolio, al fine di soddisfare le esigenze di gestione del flusso documentale dei nostri clienti, ovunque si trovino. Con la serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 mettiamo in collegamento forze lavoro dislocate in diverse aree e consentiamo la trasformazione digitale, mentre con la nuova imagePRESS Serie C170 permettiamo alle aziende di gestire in-house la stampa e la finitura professionale, tutto con l’intento di supportare le nuove esigenze dei nostri clienti”.

“Ora, più che mai, le aziende hanno bisogno che i loro dipendenti siano in grado di digitalizzare i documenti in modo rapido ed efficiente, per potervi accedere ovunque si trovino e in qualsiasi momento. Siamo certi che le novità presentate oggi aiuteranno i nostri clienti a mantenere la continuità aziendale e ad adattarsi alle richieste del lavoro ibrido.”