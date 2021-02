Partner di canale sempre più strategici per Infinidat

Nel 2020, nonostante la difficile e più che unica situazione causata dalla pandemia, Infinidat, azienda specializzata in soluzioni di data storage entreprise multi-petabyte, ha registrato tassi di crescita molto importanti. Per poter continuare in questa direzione, è essenziale avere un ecosistema di partner strategici, che dimostrino un impegno costante nel fornire soluzioni di data storage innovative, per rispondere in maniera adeguata alle richieste delle aziende e rafforzare le vendite.

Il canale di cui si avvale Infinidat sul territorio nazionale è distribuito uniformemente, ed è strutturato secondo un modello a due livelli: un distributore, Arrow ECS Italy, e i partner di canale. La significativa crescita che l’azienda ha registrato negli anni è il risultato di un produttivo lavoro di squadra, ottenuto combinando gli sforzi del team Infinidat e del distributore.

L’offerta Infinidat sul mercato vanta una gamma di soluzioni di storage basate su tecnologie disruptive con disponibilità al 100%, associate a un modello finanziario di acquisizione “a rischio zero”, “Elastic Pricing” (Capex, Opex o entrambi) che offre il TCO più basso per i clienti, con un margine interessante per il canale rispetto alla media di mercato.

Donato Ceccomancini, Country Sales Manager Italia di Infinidat: “Ognuno dei nostri channel partner è fondamentale per la crescita strategica in settori chiave. Allo stato attuale, è proprio grazie a loro che siamo in grado di supportare gli utenti finali in tutta Italia. Non siamo alla ricerca proattiva di nuovi partner, ma se una buona azienda vuole unirsi a noi e ha il profilo giusto (dedizione, focalizzazione, presenza sul mercato Enterprise e competenze tecniche, ecc.) siamo sempre entusiasti di accoglierla nel nostro ecosistema.

I partner di canale sono per noi come un’estensione di Infinidat, il che significa che lavoriamo con loro nello stesso modo in cui lavoriamo con i nostri dipendenti. Sulla base di questo mettiamo a loro completa disposizione tutti gli strumenti e le informazioni di cui disponiamo. Anche in questo difficile momento, durante il quale abbiamo dovuto sostituire i nostri periodici incontri con briefing e appuntamenti virtuali, cerchiamo sempre di mantenere un contatto stretto, quasi quotidiano, con i nostri partner. Riponiamo in loro grande fiducia, e li consideriamo davvero parte della grande famiglia Infinidat”.

Daniel Cruz, Channel Manager Southern Europe: “Infinidat è una società indiretta al 100%. I partner agiscono in nostra vece di fronte ai clienti, quindi è assolutamente fondamentale che conoscano perfettamente le soluzioni proposte. Proprio con l’obiettivo di offrire loro tutto il supporto necessario, abbiamo sviluppato un vero e proprio Partner Program, che include training gratuiti per la struttura di vendita e tecnica, fondi per lo sviluppo di campagne marketing votate a promuovere iniziative che generino domanda e un portale dedicato”.

Il nuovo portale dedicato ai partner

Infinidat garantisce la stessa formazione e la stessa possibilità di accesso ai contenuti sia ai team interni sia ai propri partner. Fornire ai partner i dati e tutti gli strumenti per rimanere in primo piano, attraverso nuove tecnologie e offerte come i modelli di “Elastic Pricing” promossi da Infinidat, ha reso il portale dedicato più accessibile che mai.

In questo momento l’ecosistema di partner Infinidat in Italia è decisamente ben strutturato, anche se l’area di Roma potrebbe necessitare di un rafforzamento al fine di aiutare più aziende italiane a beneficiare delle soluzioni di storage di Infinidat.