ATON IT investe nella distribuzione a valore aggiunto

In un mercato altamente competitivo e mutevole come quello dell’IT Consulting Service e della System integration, ATON IT entra sul mercato come Distributore a Valore Aggiunto (VAD), specializzato nella selezione e nell’offerta di soluzioni di Cyber Security, IoT e Blockchain.

L’apice di questo processo evolutivo si concretizza in una nuova struttura fortemente voluta dal Company Management del Gruppo, che nel tempo si è strutturato e consolidato attraverso acquisizioni e partnership strategiche con aziende e professionalità nel settore della vendita indiretta sul canale B2B, e vede oggi ATON IT imporsi sul mercato italiano come Distributore a Valore (VAD).

“La presenza sul canale verso Reseller e System Integrator – spiega Fulvio Duse, COO del Gruppo ATON – è gestita e garantita da una business unit di professionisti che, con esperienza quindicennale maturata nella Distribuzione di soluzioni di Cyber Security e Business Continuity di Vendor nazionali e internazionali e forti di una struttura commerciale già esistente completamente integrata in azienda, ha l’obiettivo di posizionare ATON IT come player di riferimento nella ristretta cerchia dei Distributori a Valore sul mercato B2B”.

L’offerta sul canale è multivendor e strutturata con soluzioni On Premises, MSP, MSSP, DRaaS, Cloud/Hybrid Cloud e verrà integrata e sostenuta da tutte le competenze Core di ATON IT, sia nell’affiancamento Pre-Vendita che in quello di supporto Post Vendita, nella progettazione, nella formazione, nella compliant normativa, nella Business Intelligence, nella tutela e nella salvaguardia delle trattative dei Partner.

“L’investimento in infrastrutture e risorse umane impiegate nella nuova struttura VAD ha determinato uno stanziamento di 250 mila Euro – continua Duse –. Le previsioni ci dicono che già da quest’anno l’attività varrà circa il 15% del fatturato del 2020, per attestarsi, entro il 2025, in circa 3 milioni di euro”.