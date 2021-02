Altea UP annuncia “Collaborative Operations and Financial Planning”, nuovo preconfigurato già SAP Qualified Partner Packaged Solution

Altea UP, società del Gruppo Altea Federation specializzata in soluzioni SAP, annuncita “Collaborative Operations and Financial Planning”, la nuova soluzione preconfigurata che supporta le aziende nel loro processo decisionale e di pianificazione.

Per essere sempre più competitivi nel mercato attuale, in continua evoluzione, infatti, è fondamentale adottare piattaforme cloud di Advanced Analytics, di Customer e Human Engagement, che sappiano avvicinare l’azienda ai clienti o permettere previsioni analitiche accurate, in grado di ridurre il time to market e di prendere decisioni a valore, rapide e consapevoli.

È in questo contesto che nasce di Altea UP, intenzionata a migliorare il raggiungimento degli obiettivi finanziari, la semplificazione del lavoro e l’aumento dell’agilità dei processi.

Con Altea UP e SAP tutto il buono del preconfigurato

Nello specifico, “Collaborative Operations and Financial Planning” è stata qualificata come SAP Qualified Partner Packaged Solution, ovvero come soluzione integrata, che mette a frutto software e innovazioni SAP insieme alle competenze e all’expertise dei partner, per fornire soluzioni di valore già preconfigurate e tempi ridotti.

La soluzione integra la pianificazione economica, usando appieno le funzionalità e la facilità di SAC Planning, con quella operativa (adottando l’agilità e la completezza di SAP IBP) per sprigionare valore in azienda, abilitando i dipartimenti al pieno controllo delle leve di pianificazione. Compresi simulazioni e scenari, per creare linee guida all’interno delle quali la pianificazione operativa avviene in modo coerente con i budget, la capacità della supply chain, la domanda e gli obiettivi di vendita con collaborazione fra i vari dipartimenti e velocità di processo, per garantire agilità al business e performance elevate.

Grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti, come l’Intelligenza Artificiale, insieme alle best practice di Altea UP, la nuova soluzione “Collaborative Operations and Financial Planning” aiuta le aziende a sincronizzare la pianificazione economica e della supply chain in tempo reale, abilitando la collaborazione tra processi inter-funzionali e bilanciando con efficacia domanda e offerta per raggiungere gli obiettivi prestabiliti nel business plan.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberto Gemma, CEO di Altea UP: «Strumenti evoluti di pianificazione e controllo, così come di ingaggio e feedback continuo, in stretta interazione con una platform intelligente, rappresentano il livello tecnologico minimo di cui ogni azienda dovrà dotarsi per muoversi con sicurezza. Portare intelligenza e competenza all’interno delle nostre aziende clienti è il vero valore aggiunto».