Pilkku Aasma rafforzerà la strategia di partnership di Citrix per una profittabilità a lungo termine

Pilkku Aasma è la nuova Vice President, Partner Sales EMEA di Citrix. Sarà responsabile di rafforzare l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ecosistema dei partner in area EMEA con l’obiettivo di favorire il loro successo nel lungo termine e la loro profittabilità. Sua priorità sarà espandere le competenze dei partner nel workspace digitale per supportare il lavoro da remoto e migliorare l’esperienza di lavoro. Pilkku prende il posto di Daren Finney, che è stato promosso a Chief Operating Officer per il canale a livello globale. Entrambi riportano a Bronwyn Hastings, Senior Vice President, Worldwide Channel Sales and Ecosystem.

Pilkku entra in Citrix dopo una ventennale esperienza in diversi mercati e dopo aver ricoperto posizioni di leadership in Microsoft. Di recente è stata alla guida del segmento vendite & marketing Small, Medium & Corporate in Germania. In precedenza è stata direttamente responsabile dei 40.000 partner di Microsoft in Germania e ha ricoperto diversi ruoli di leadership e operativi in Europa Occidentale, centrale e dell’Est.

“Il 2020 è stato un anno eccezionale che ha messo alla prova la capacità di adattamento del modo di lavorare sia per le aziende che per le persone e per i modi in cui sono abituate a collaborare e aiutarsi. È senza dubbio corretto affermare che la stella polare per il 2021 saranno gli sviluppi della trasformazione digitale, dato che il lavoro da remoto continuerà su una scala che non ha mai avuto precedenti prima della pandemia” ha detto Pilkku Aasma, Vice President, Partner Sales EMEA in Citrix.

Originaria dell’Estonia, Pilkku è laureata in International Business Management alla Concordia International University di Tallinn. Ha anche conseguito un diploma in Executive Marketing alla Kellogg School of Management presso la Northwestern University di Parigi e un diploma in Executive Leadership alla London Business School. Pilkku lavorerà dalla sede di Monaco.

“Con una lunga esperienza di progetti di migrazione verso il cloud su larga scala, Pikku ricoprirà un ruolo chiave nell’accelerare il nostro passaggio al cloud. Si concentrerà sul rafforzameno delle partnership in cui le vendite faranno crescere il canale con partner strategici capaci di proporre un’offerta omnicomprensiva per i clienti in EMEA” ha detto Bronwyn Hastings, Senior Vice President, Worldwide Channel Sales and Ecosystem di Citrix.