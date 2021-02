Per il canale opportunità di business nel mondo IoT industriale con le nuove soluzioni del brand lituano Teltonika Networks

Aikom Technology e Teltonika Networks invitano i partner di canale a un appuntamento online il 22 febbraio per scoprire la roadmap 2021 del brand lituano che da oltre due decenni produce router e gateway LTE appositamente progettati per il mondo industriale.

La partnership che lega Aikom e Teltonika si è rafforzata nel 2020 quando Teltonika ha deciso di abbandonare a fine giugno la vendita diretta in Italia, scegliendo di affidarsi a distributori e rivenditori specializzati intuendo l’importanza che la vendita tramite canale riveste in Italia. Aikom è diventata distributore Gold dei router e gateway LTE di Teltonika Networks e nel corso del 2020 ha costruito una solida base di relazioni commerciali che ora col nuovo anno sono mature per proporre le nuove soluzioni per applicazioni IoT e industriali in arrivo nei prossimi mesi.

In oltre 20 anni di attività di ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi di rete industriali per la comunicazione IoT e M2M, Teltonika ha costruito un portafoglio prodotti completo per le applicazioni di connettività Industry 4.0, Smart City e Green Energy più impegnative.

Nel 2020, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, Teltonika ha ampliato il proprio portfolio con 5 nuovi prodotti, confermandosi fra i maggiori attori nel panorama delle soluzioni di connettività industriale e IoT mission-critical. L’anno appena trascorso ha visto la nascita della nuova serie di gateway industrial TRB2, del primo switch Gigabit rugged con tecnologia PoE+ TSW100 e del RUTX12, il più potente router cellulare industriale della gamma: dual SIM LTE Cat. 6 con funzionalità di load balancing. A fine 2020 Teltonika ha lanciato poi il RUTXR1, un router LTE Cat6 con alimentatori ridondanti e interfaccia WAN e porta SFP. Per il 2021 l’azienda prevede il lancio di nuovi prodotti, ulteriori aggiornamenti delle funzionalità RutOS ed espansione delle capacità Remote Manager System.

Il 22 febbraio gli esperti di Aikom Technology e Teltonika Networks presenteranno al canale i nuovi prodotti della serie RUTX e alcune delle novità attese nel corso dell’anno, oltre a casi d’uso concreti di applicazioni IoT e suggerimenti utili per approcciare nuovi progetti, che offriranno diversi spunti per ampliare le opportunità di business su clienti del mondo Industry.

I relatori saranno Matteo Del Bianco, PM Wireless Area Aikom Technology e Irene Lo Castro, Business Development Manager for Italy & Malta Teltonika Networks.

