LabelStream serie 4000 di Canon è la prima stampante inkjet UV ad avere ottenuto la certificazione “PANTONE Capable” da PANTONE LLC, a seguito della valutazione della gamma cromatica della stampante rispetto all’intera gamma di colori Pantone. Il certificato conferma che con la serie LabelStream 4000 i clienti sono in grado di produrre, in modo affidabile e coerente, una gamma straordinariamente ampia di colori Pantone.

Il certificato PANTONE Capable riconosce che la serie LabelStream 4000, una stampante di etichette inkjet UV di classe industriale, da quattro a sei colori, è in grado di riprodurre 1.740 (81,3%) dei 2.140 colori patinati Pantone Solid Formula Guide, utilizzando il set di inchiostri a 5 colori CMYKO e adottando una tolleranza assoluta Delta E 2000 < 1,5. Applicando un Delta E di 2, largamente utilizzato nella produzione giornaliera, consente ai produttori di etichette di estendere la copertura di colori PANTONE al 96% con soli cinque colori di stampa.

Equipaggiata con la tecnologia a testine di stampa Xaar 2001, la serie LabelStream 4000 adotta un set di inchiostri a pigmentazione elevata per ampliare la gamma cromatica e realizzare colori vibranti e saturi di livello superiore. Grazie al canale dell’inchiostro arancione introdotto di recente, i clienti possono estendere ulteriormente la gamma CMYK nelle aree del giallo, del rosso e dell’arancione senza scendere a compromessi con la velocità di stampa o l’affidabilità, ottenendo un output di alta qualità costante.

La certificazione assicura che i produttori ora possono simulare con precisione e stampare in digitale un esteso numero di colori sui modelli LabelStream 4000, certi di soddisfare le richieste dei clienti in termini di coerenza e qualità, aprendo inoltre la via a nuove opportunità di applicazione. I colori riprodotti con tanta precisione rafforzano la transizione in corso dalla produzione tradizionale a quella digitale, eliminando la necessità di lunghi processi di configurazione per riprodurre colori che in precedenza erano forse fuori portata.

Crit Driessen, VP e responsabile di Digital Packaging, Canon Production Printing, commenta: “Quando abbiamo presentato la serie LabelStream 4000, eravamo convinti che la stampante superasse le capacità di molti altri modelli tradizionali e digitali per riprodurre con precisione una vasta gamma di colori spot. Con questo certificato Pantone Capable, i nostri clienti possono essere altrettanto convinti che, con la gamma cromatica e le prestazioni raggiungibili, la serie LabelStream offra in modo affidabile la qualità di stampa e la produttività necessarie per un’attività di etichettatura digitale sostenibile”.

Nel 2020, la serie LabelStream 4000 è stata anche riconosciuta dal German Fogra Research Institute for Media Technology come la prima stampante digitale a colori certificata conformemente alla specifica Process Standard Digital (PSD) Print Check basata sulla gamma di riferimento a 7 colori Fogra 55.