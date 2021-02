Ora a disposizione dei clienti RS l’offerta di Infineon. La community di DesignSpark giocherà un ruolo centrale in questa nuova partnership di distribuzione diretta

RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, partner globale di soluzioni omni-channel per clienti e fornitori industriali, ha annunciato di aver siglato un accordo di franchising globale con Infineon Technologies AG, leader mondiale nel settore dei semiconduttori.

I progettisti e buyer del mondo industriale possono ora trovare all’interno della vasta offerta di RS online un ampio portafoglio di soluzioni a marchio Infineon, spaziando dal settore dell’alimentazione e potenza all’automotive, dai circuiti integrati di sicurezza al wireless e ai microcontroller.

L’accordo porta ulteriori benefici ai clienti di RS che, attraverso la piattaforma di progettazione online DesignSpark con oltre un milione di iscritti, potranno avere aggiornamenti sulle novità di prodotto e le ultime tecnologie del marchio Infineon, potendo contare su una risorsa unica per la condivisione di conoscenze tecniche e industriali per accelerare l’implementazone di nuovi progetti.

“Nel quadro della strategia di espansione della nostra rete diretta di e-Tailer, siamo molto fiduciosi di ampliare la nostra base di clienti grazie all’accesso complementare a RS”, ha detto Susanne Horn, VP Distribution & EMS Management Europe & Global e-Tailer di Infineon. “Inoltre, la possibilità di accedere alla piattaforma DesignSpark, uno spazio di condivisione tra progettisti per entrare in contatto e collaborare su idee e progetti innovativi, rappresenta una grande opportunità e un servizio a valore aggiunto per un time to market più veloce per i nostri clienti”

“Come leader mondiale nei semiconduttori, Infineon ha un ruolo chiave nello sviluppo di prodotti e tecnologie che collegano il mondo reale a quello digitale, consentendo la mobilità intelligente, la gestione efficiente dell’energia e l’acquisizione e il trasferimento sicuro dei dati,” ha detto Andy Keenan, VP Global Product and Supply Management di RS. “Condividiamo l’obiettivo di plasmare un futuro migliore per il nostro pianeta attraverso la tecnologia, e questo accordo rafforzerà la nostra capacità di sostenere I progettisti di tutto il mondo nella loro ricerca di progetti sostenibili”.