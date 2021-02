Logistica, Retail, Sanità e Manufacturing sono alcuni dei settori che trarranno maggiore vantaggio dalla sinergia tra le due aziende

Ricoh Europe ha siglato un accordo con Zebra Technologies grazie al quale estenderà i propri Managed Print Services diventando così il punto di riferimento anche per le esigenze legate alla stampa su etichette.

In particolare, Ricoh metterà a disposizione le proprie competenze nell’ambito del service management e la propria rete di assistenza per offrire supporto e servizi post-vendita per le soluzioni Zebra installate in tutta l’area EMEA. Tra i settori che trarranno maggior vantaggio dalla sinergia tra le due aziende vi sono quello della Logistica, del Retail, la Sanità e il Manufacturing.

Le stampanti per etichette sono fondamentali per le attività di molte imprese. I barcode e i tag RFID consentono infatti di identificare e tracciare in tutto il mondo merci e pacchi. La collaborazione con Zebra consente a Ricoh Europe di ampliare la propria offerta di servizi gestiti ad un portafoglio più ampio di soluzioni per la stampa.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, commenta: “Questo annuncio porterà notevoli vantaggi alle aziende che scelgono i Managed Print Services di Ricoh. Oltre a confermare la nostra posizione di azienda di servizi digitali, la collaborazione dimostra la nostra capacità di aiutare i clienti a gestire gli ambienti di lavoro in modo integrato e a implementare modalità operative innovative ed efficaci”.