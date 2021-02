La partnership combinerà la competenza di Zyxel in ambito networking con l’esperienza di Tiller nelle soluzioni per i POS mobili (mPOS) per offrire migliori esperienze a tutti coloro che effettuano pagamenti digitali

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure professionali e per utenti home, che sfruttano l’AI e il cloud, ha stretto una partnership con Tiller, azienda attiva nella progettazione di registratori di cassa integrati per ristoranti e negozi in Francia, Spagna e Italia. La partnership combinerà la competenza di Zyxel in ambito networking con l’esperienza di Tiller nelle soluzioni per i POS mobili (mPOS) per offrire migliori esperienze a tutti coloro che effettuano pagamenti digitali.

Migliore esperienza dei clienti grazie a una rete più affidabile

Progettate per le esigenze dei ristoratori – che centralizzano le diverse attività, dalla presa delle ordinazioni, all’organizzazione del servizio al tavolo, fino al pagamento – le soluzioni di Tiller richiedono una rete solida e affidabile per garantire il funzionamento regolare dell’attività commerciale dei loro clienti.

“Per garantire un funzionamento perfetto, le nostre soluzioni software si basano su reti con due requisiti imprescindibili: un’installazione semplice e rapida senza la necessità di interventi in loco, e la capacità di essere gestite a distanza il più rapidamente possibile per soddisfare le aspettative dei nostri clienti business”, ha dichiarato Pierre Lombard, COO di Tiller.

Progettato per soddisfare le esigenze delle soluzioni mPOS, Zyxel supporta Tiller con un portafoglio completo di prodotti di networking aziendale, comprensivo di access point, switch e firewall. Questi dispositivi sono gestiti centralmente attraverso Nebula, la soluzione di cloud networking di Zyxel, che consente a rivenditori, MSP e anche agli imprenditori più esperti, di configurare, gestire e monitorare in remoto le loro reti in qualsiasi momento e ovunque, al fine di garantire un funzionamento regolare della rete per le soluzioni mPOS di Tiller.

“L’approccio di Zyxel permette ai nostri team di diventare più efficienti offrendo un valore aggiunto alle aziende che utilizzano le nostre soluzioni. Con Nebula possiamo contattare i nostri clienti in modo proattivo quando riceviamo avvisi di rete, e poi i nostri team possono aiutarli a identificare e risolvere la causa delle interruzioni – il tutto da remoto senza tempi di spostamenti o ritardi. Stiamo diventando più agili e possiamo garantire un’esperienza ottimale per i nostri clienti, che a sua volta va a beneficio delle loro attività”, ha concluso Lombard.

Con questa partnership, Zyxel sta anche aprendo la sua strada nel verticale POS mobile.

“Nebula fornisce agli utenti una panoramica dello stato della loro rete e la possibilità di gestirla da remoto per garantire le prestazioni delle loro apparecchiature e, in definitiva, della loro soluzione”, ha affermato Jean-Marc Guignier, EMEA Executive Vice President di Zyxel Networks. “Grazie all’interfaccia ultra-intuitiva di Nebula, la gestione delle reti è facile e flessibile. Il nostro lavoro con Tiller ne è la prova, e dimostra che Nebula è in grado di supportare qualsiasi soluzione software”