Le annunciano ai partner Fujitsu Fernanda Catarino, Head of Channel, Europe, Fujitsu, e Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX

Secondo Fernanda Catarino (nella foto in alto), Head of Channel, Europe, Fujitsu, nessuno può discutere il fatto che il 2020 sia stato un anno difficile. Non c’è, infatti, settore o singolo individuo che non siano stati toccati dalla pandemia globale e il livello di sconvolgimenti che ne è conseguito rende più difficile che mai poter prevedere le tendenze che ci aspettano per il futuro. Tuttavia, partendo dalle tecnologie attualmente in fase di adozione, fino ad arrivare alle aspettative dei consumatori, vi sono alcuni trend nel 2021 che si tradurranno in interessanti opportunità per i partner di canale Fujitsu SELECT.

Telelavoro, bisogno di sicurezza e deployment di cloud ibridi

La pandemia ha prodotto un picco di investimenti a favore di diverse tecnologie che rendono possibile il lavoro a distanza, consentendo così alle aziende di superare il problema di garantire la propria continuità operativa, seppur con la maggior parte del personale collegato da remoto. Questa tendenza proseguirà nel 2021, con l’home working che continuerà a essere il modo normale di lavorare e con le aziende che implementeranno ulteriori misure per aiutare i dipendenti a collaborare efficacemente anche al di fuori dell’ufficio. La crescita esponenziale dell’home working conduce anche a una rinnovata attenzione verso la cybersicurezza per salvaguardare i dati al di fuori della protezione offerta dalle reti corporate. Ci aspettiamo inoltre una continuazione dell’adozione dei cloud ibridi, trend a cui abbiamo assistito negli ultimi anni da parte di aziende intenzionate a ottimizzare i workload su risorse on-premises, così come su cloud pubblici e privati.

Prese nel loro insieme, queste tendenze offrono significative opportunità ai partner di canale. Con gli ambienti IT che continuano a crescere di complessità, i business leader si affideranno sempre più a partner di fiducia per mantenere aggiornate le loro infrastrutture e restare al passo con le esigenze del business.

Con Fujitsu è più facile sfruttare la forza dell’ecosistema

La varietà e profondità delle conoscenze richieste per gestire ambienti così vasti definiranno il canale IT nel 2021 e ad anche oltre. Molti più partner punteranno sulla focalizzazione delle proprie competenze specifiche anziché voler cercare di coprire tutti gli ambiti tecnologici possibili.

Come precisato in una nota ufficiale e congiunta da Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions – che commercializza in esclusiva le soluzioni Fujitsu in Italia: «La maggior attenzione alle capacità individuali di cui parliamo accelererà a sua volta le collaborazioni tra partner, come stiamo già osservando anche in Italia. Per i partner di canale di ogni dimensione si apriranno così nuove opportunità di estendersi al di fuori dei rispettivi ambiti tradizionali e di entrare in nuove aree geografiche; anche i partner più piccoli potranno aggiungere valore a progetti di vasta scala. Fujitsu ha messo a punto un ecosistema che rende più facile per i partner riuscire a connettersi tra loro, valorizzando le specifiche competenze: la Fujitsu Ecosystem Platform, che agisce e agirà da straordinario motore di business, facilitando la collaborazione tra i dealer per aumentarne il valore complessivo portato sul mercato».

Scuola, PA e sanità i mercati più promettenti del 2021

Scuola, PA e sanità Ci aspettiamo opportunità significative per i partner di canale in tutti i settori. Tuttavia alcuni comparti trarranno notevoli vantaggi dagli investimenti urgenti che saranno dedicati alla tecnologia: in particolare la pubblica amministrazione, la scuola e la sanità. La scuola ha registrato un picco temporaneo nel 2020, quando docenti e studenti hanno dovuto dotarsi di tablet e notebook per consentire la didattica a distanza. Nel 2021 il focus sarà quello di passare ai tool di collaborazione e gestione dei contenuti e a soluzioni che offrano nuove funzionalità per l’apprendimento a distanza.

Anche la pubblica amministrazione rappresenta un’enorme opportunità. Nonostante tutto il gran parlare di iniziative digitali, la maggior parte dei governi ha ancora molta strada da fare prima di riuscire a digitalizzare i rispettivi servizi.

Prevediamo anche opportunità nel campo della sanità, dove il Covid-19 ha sottolineato l’urgente necessità di poter mettere in condivisione le cartelle cliniche tra ospedali, case di cura e strutture mediche. Anche l’intelligenza artificiale rappresenta un’enorme opportunità per la sanità, dal supporto diagnostico all’analisi predittiva, e nel miglioramento dell’esperienza dei pazienti.

Con Fujitsu focus su formazione e carenza di competenze



Un tema ricorrente nel 2021 riguarderà la crescente complessità della tecnologia. Sfortunatamente stiamo osservando una crescente carenza di quei professionisti esperti che occorrono per poter aiutare le aziende a gestire questa complessità. In fondo, la capacità di un’azienda di sfruttare le tecnologie trasformative dipende dal suo accesso alle competenze specialistiche che occorrono per implementarle. Di conseguenza, la capacità di acquisire, formare e mantenere personale dotato della necessaria professionalità giocherà un ruolo ancora più importante nel successo delle aziende nel 2021. Il desiderio di utilizzare efficacemente crescenti dataset corporate e la carenza di capacità analitiche e di data science specializzate porteranno le aziende a rivolgersi a partner di canale di fiducia per colmare tali gap.

La fiducia parte integrante delle decisioni di acquisto

Fiducia e integrità sono parte del DNA di Fujitsu, nonché la base della nostra innovazione human-centric che si avvale della tecnologia per risolvere i problemi che la società deve affrontare. La fiducia sta diventando un elemento essenziale per molti più gruppi ed è una componente fondamentale di una positiva esperienza con i partner. La pandemia ha acuito la consapevolezza del pubblico nei confronti dell’aspetto etico e delle pratiche di business delle varie aziende. Crescenti quantità di consumatori giudicano le aziende in base al valore che esse creano a favore della società e ai loro scopi complessivi in aggiunta a fattori tangibili e misurabili come l’impegno verso la sostenibilità. Aziende e consumatori vogliono potersi affidare alla tecnologia, anche se questa sta diventando sempre più opaca.

L’attenzione ai valori di ogni azienda proseguirà nel 2021, estendendosi a supply chain, ecosistemi e partner. Aumentando l’importanza degli ecosistemi di partner, i partner di canale in grado di articolare chiaramente la propria mission si troveranno in posizione di vantaggio.

In conclusione, qualsiasi cosa il 2021 abbia in serbo, sappiamo che tutti noi avremo bisogno di ripensare da capo la nuova normalità – sia come individui che come canale IT nel suo insieme. Sappiamo inoltre che, prima che la pandemia venga messa sotto controllo, prenderci cura di colleghi e clienti resterà una priorità. Ma sappiamo anche che il canale è riuscito ad attraversare con successo la crisi fino a oggi, dimostrando risolutezza e resilienza di fronte alle avversità. I nostri partner di ecosistema sono cambiati, si sono adattati e hanno innovato per rispondere alle nuove esigenze dei clienti e trovare soluzioni alle sfide che sono emerse. E il modo in cui hanno affrontato queste avversità per uscirne più forti e resilienti ci dimostra che, qualsiasi cosa accada nel 2021, il nostro ecosistema è pronto ad affrontarla.