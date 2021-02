Appuntamento online il 2 marzo con un webinar dedicato al mondo di Metallic, le soluzioni di CommVault per il backup. Scopri quella che fa per te

Le soluzioni Metallic di CommVault, impresta statunitense specializzata in information management e gestione di dati commerciali, saranno protagoniste di un workshop organizzato da Arrow Electronics per le ore 11.00 di martedì 2 marzo 2021 (iscriviti qui).

L’appuntamento virtuale, della durata di un’ora, nasce per guidare l’utente nella scoperta di qual è la soluzione del portafoglio Metallic più adatta al proprio business.

Metallic, la soluzione per il backup di CommVault, distribuita in Italia da Arrow Electronics, si contraddistingue per la semplicità di utilizzo e di implementazione. Studiata per la serenità delle aziende dal punto di vista della salvaguardia dei propri dati Metallic si sposa alla perfezione con le strategie di cloud ibride.

Più in dettaglio, Metallic è un insieme di soluzioni di livello enterprise offerte in modalità SaaS in grado di scalare fino a oltre 10.000 terabyte se necessario, studiate per semplificare il lavoro dei team IT grazie all’automazione spinta. La gestione avviene attraverso un singolo pannello di controllo che permette di avere accesso a tutti i prodotti dell’azienda.

La gamma CommVault Metallic comprende:

Metallic VM & Kubernetes Backup

Metallic Database Backup – per Microsoft SQL Servers e ambienti SAP HANA

Metallic File & Object Backup – per Windows Server, Linux/UNIX, Azure Blob & Files

Metallic Office 365 Backup – per SharePoint, Exchange, OneDrive, Teams, Project, & Groups.

Metallic Endpoint Backup – per laptop e desktop

Scopri quella che fa per te e la tua azienda con questo webinar gratuito. Iscriviti a questo link.