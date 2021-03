RS Components supporta la piattaforma TeSys island di Schneider Electric per la gestione e il controllo dei carichi a bassa tensione

RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, ha aggiunto TeSys island di Schneider Electric alla gamma di soluzioni distribuite. Questa soluzione digitale per la gestione dei carichi rappresenta la piattaforma ideale per applicazioni di automazione industriale. Può gestire motori e altri carichi elettrici (come pompe, relè, controllori logici programmabili, trasportatori) fino a 80 A.

Con TeSys island, installazione e configurazione molto più veloci

Grazie a un approccio “object-oriented” e a un set di 30 diverse funzioni predeterminate specifiche per applicazione, questa piattaforma rappresenta uno strumento agile per implementare e configurare complessi sistemi industriali. I progettisti possono effettivamente risparmiare gran parte del tempo solitamente impiegato per la definizione e la messa in servizio di ogni componente elettromeccanico all’interno del sistema. Il sistema rende quindi la fase di installazione e configurazione molto più veloce e facile, riducendo sia i costi associati, sia i tempi di messa in servizio.

TeSys island permette l’accesso ai dati diagnostici chiave, garantendo così sempre massime prestazioni operative, oltre a rendere possibile la manutenzione preventiva e l’immediata identificazione dei guasti. TeSys island è compatibile con tutti i principali moduli IO per l’automazione, tra cui Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET e PROFIBUS. La piattaforma può essere integrata con EcoStruxure Machine Expert di Schneider Electric, Studio 5000 di Rockwell Automation, TIA portal di Siemens e altri sistemi di automazione di terze parti.

RS distribuisce la gamma di prodotti TeSys island di Schneider Electric nella regione EMEA, compresi motor starter, relè di monitoraggio e moduli IO di sicurezza.