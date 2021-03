Process Fusion sceglie Ready Informatica per continuare l’attività di distribuzione unica sul mercato italiano della soluzione Uniprint Infinity per la gestione delle stampe on-cloud e on-premise

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha ottenuto da Process Fusion (precedentemente conosciuta come UniPrint) la conferma per continuare la distribuzione sul territorio italiano, in qualità di distributore unico, della soluzione UniPrint Infinity per la gestione delle stampe via Cloud e On-Premise.

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione della stampa aziendale e VDI, la piattaforma e i servizi UniPrint Infinity consente alle aziende di affrontare le nuove sfide di oggi. La piattaforma indipendente dal fornitore di stampanti supporta la stampa desktop e mobile da qualsiasi ambiente, consente la stampa sicura, senza contatto con il pannello della stampante, e tiene traccia di ogni lavoro di stampa. UniPrint Infinity è una soluzione pronta per il digitale che soddisfa le esigenze del mondo reale, consentendo alle aziende di concentrarsi su ciò che è importante per loro.

UniPrint Infinity, è la piattaforma completa di gestione della stampa per ambienti cloud, on-premise o ibridi, con un driver di stampa universale basato su PDF via Universal Print Driver (UPD), una console di gestione centralizzata basata sul Web e una coda di stampa virtuale che consente agli amministratori IT di distribuire e gestire rapidamente qualsiasi ambiente di stampa con facilità, e consente agli utenti di stampare on-demand, ovunque, in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo e rispettando la sicurezza in materia di privacy ma anche in materia di protezione sanitaria evitando, per esempio, di dover toccare il pannello della stampante per avviare una stampa.

UniPrint Infinity porta la gestione delle stampe nell’era digitale e libera tempo al comparto IT per concentrarsi su ciò che è importante per l’azienda.

“Siamo entusiasti di aver esteso la partnership con Ready Informatica per la promozione delle nostre soluzioni, inclusa la gestione della stampa UniPrint InfinityCloud.” dichiara Patrick Johnson, EMEA Regional Manager di Process Fusion “La presenza di Ready Informatica ci consentirà di accrescere ulteriormente il business in Europa estendendolo all’Italia, Svizzera italiana e Malta.”

“La riconferma da parte di Process Fusion di questa collaborazione come distributore unico per l’Italia, ci permette di completare la nostra offerta in materia di gestione delle stampe.” dichiara Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “La soluzione UniPrint InfinityCloud è perfettamente allineata con il nostro tempo attuale dove l’interazione con le stampe deve essere moderna, integrata con il cloud e con gli smartphone e in linea con le esigenze di privacy e sicurezza sanitaria. Personalmente mi ha colpito la possibilità di lanciare una stampa dal mio PC, ritrovarmela in coda di stampa sulla App UniPrint del mio smartphone e stamparla, una volta di fronte alla stampante, semplicemente inquadrando un’etichetta QR-Code applicata sulla stampante. Oltre che scenografico, l’ho trovato decisamente sicuro in materia sanitaria.”