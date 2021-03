Il nuovo leader di canale di fama mondiale assume un ruolo fondamentale nel team esecutivo come VP Global Vendor Alliances and Business Development

Denis Ferrand-Ajchenbaum è il nuovoVP Global Vendor Alliances and Business Development di Exclusive Networks e in questo ruolo sarà chiamato a guidare la strategia vendor a livello globale.

Denis porta in Exclusive Networks un’elevata esperienza e una comprovata storia di successi con i vendor: sarà chiamato a massimizzare il valore delle relazioni esistenti con gli attuali vendor a portafoglio e al contempo dovrà esplorare e acquisire la prossima generazione di fornitori di Exclusive Networks per realizzare infrastrutture digitali affidabili.

L’ex senior executive di Arrow e IBM vanta oltre 30 anni di esperienza di leadership e ampie relazioni con C-Level derivanti dal suo background nella Silicon Valley e dalla sua presenza nei forum tecnologici.

“La nostra capacità di selezione dei vendor e le relazioni che abbiamo con loro sono fattori chiave della proposta di Exclusive Networks e crediamo che possa esserci un significativo valore aggiuntivo nell’attuazione di una strategia allineata alla nostra mission che mira a creare infrastrutture digitali di fiducia”, ha affermato Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks. “Denis ha esattamente le competenze e l’esperienza giuste per rafforzare e armonizzare il nostro mix di alleanze con i vendor, offrendo enormi opportunità di crescita a tutti i nostri partner in tutto il mondo. Avendo lavorato al suo fianco per molti anni, sono fiducioso che Denis giocherà un ruolo fondamentale nel nostro successo futuro.”

Denis Ferrand-Ajchenbaum ha trascorso l’intera carriera nel mondo IT aziendale, con più di 20 anni presso distributori a valore aggiunto su scala nazionale, regional e globale. Arriva da Arrow, dove nei ruoli che ha ricoperto si è occupato della gestione dei vendor a livello mondiale, dello sviluppo della strategia EMEA di prodotto, della formazione della business unit di incubazione vendor per l’ “advanced technology group” e, più recentemente, è stato VP Sales della piattaforma di cloud delivery Arrowsphere. Ha ricoperto altri ruoli di rilievo in una varietà di posizioni per lo sviluppo aziendale e delle vendite, in aziende come IBM, Avnet e Clearpoint.

“Sono lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks mentre ci stiamo muovendo verso una nuova missione, quella di contribuire a creare un mondo totalmente affidabile per le persone e le organizzazioni”, ha affermato Denis Ferrand-Ajchenbaum. “Il nostro successo fino ad oggi si è basato sull’essere sempre diversi per mantenere lo slancio e conservare intatto il nostro modello di valore. Ora dobbiamo consolidare ed espandere la nostra specializzazione globale in infrastrutture digitali affidabili, andando a completare tutti i segmenti di mercato correlati, continuando a guidare l’innovazione e investendo nelle nostre alleanze con vendor esistenti e nuovi. Il panorama dei vendor è multilivello e in rapido movimento: non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con la nostra vendor community e di avvicinare i nostri fornitori tra loro, favorendo nuove opportunità attraverso il cross-selling e l’upselling, nuovi modelli di consumo, servizi di alto valore e un maggiore coordinamento globale.”