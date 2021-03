2N Access Unit M rivoluziona la velocità, l’affidabilità e la sicurezza nell’accesso agli edifici grazie alla tecnologia di accesso mobile di nuova generazione basata su Bluetooth

2N, specialista mondiale nel settore dei citofoni IP, lancia 2N Access Unit M, un’unità smart di controllo degli accessi dotata di lettori intelligenti, che definisce un nuovo benchmark in termini di velocità, affidabilità e sicurezza per il controllo degli accessi mobile per gli uffici e gli edifici italiani.

Una recente ricerca sostiene che oltre 4 impiegati su 10 preferiscono memorizzare le credenziali di accesso sul proprio smartphone. Sfruttando la tecnologia di accesso mobile di nuova generazione basata su Bluetooth, il nuovo sistema multi-tecnologia 2N Access Unit M e i suoi lettori rendono molto più facile per gli sviluppatori di soluzioni in ambito residenziale, i distributori e gli installatori fornire opzioni di autenticazione multi-fattore per gli edifici. Le scelte ora includono l’RFID, l’RFID combinato con l’accesso mobile via Bluetooth, o l’RFID con keypad, perfetto per i progetti che richiedono un’autenticazione a due fattori.

Questa tecnologia rivoluzionaria si traduce in un accesso più rapido agli edifici con un livello di sicurezza più elevato. Inoltre, il controller incorporato del dispositivo assicura che i proprietari di immobili e le aziende vivano con tranquillità la transizione alla tecnologia di accesso mobile basata su Bluetooth di prossima generazione, che è la base per adottare soluzioni di accesso molto più veloci, facili, sicure e flessibili in futuro. La nuova tecnologia Bluetooth sarà disponibile alla fine di aprile.

Il design compatto e sottile di 2N Access Unit M si adatta perfettamente a tutte le porte e il suo elegante pannello frontale in vetro, garantito a prova di graffi per cinque anni, completa una soluzione raffinata, adatta alle diverse esigenze negli edifici di uffici e negli ascensori. Facile da montare sui telai delle porte in pochi minuti, la nuova unità richiede un cablaggio minimo in ufficio e può essere configurata e amministrata da remoto, in modo da accelerare i tempi di installazione e allestimento.

Prodotta nella Repubblica Ceca con materiali resistenti e dotata di protezione certificata IP55 e IK7, 2N Access Unit M si adatta anche ad ambienti esterni e complessi. Il lettore comunica in modo sicuro con l’interfaccia web, con il software di amministrazione 2N Access Commander e con l’applicazione mobile 2N Mobile Key.

I lettori 2N sono disponibili in quattro diverse varianti:

2N Access Unit M RFID 13.56 MHz – In grado di leggere la maggior parte delle tessere alla frequenza di 13,56 MHz, questa versione del lettore è adatta alle aziende che preferiscono la tecnologia RFID tradizionale. I dipendenti che non vogliono usare una carta per entrare in ufficio possono affidarsi semplicemente al proprio telefono cellulare.

2N Access Unit M RFID Multifrequency – Scansiona le tessere alle frequenze di 125 kHz e 13,56 MHz ed è comodo per gli edifici in cui risiedono più aziende, con alcune aree in comune.

2N Access Unit M Bluetooth & RFID – Utilizzando la tecnologia Bluetooth, questo lettore è l’opzione di accesso più veloce e sicura per gli uffici moderni e combina l’accesso tramite carta o smartphone. I dipendenti aprono le porte tramite l’applicazione 2N® Mobile Key con un clic sull’app o addirittura, lasciando lo smartphone in tasca, a un tocco del lettore. I meno tecnologici, tuttavia, possono sempre aprire la porta servendosi di una tessera RFID.

2N Access Unit M Touch Keypad & RFID – Questo reader è ideale per gli edifici che richiedono un’autenticazione a due fattori, con accesso tramite codice PIN e scheda RFID. Durante l’orario di lavoro, è sufficiente che i dipendenti striscino le proprie carte RFID, mentre in caso di accesso fuori orario si rende necessario anche l’inserimento di un codice. L’unità legge le carte con frequenze di 125 kHz e 13,56 MHz e permette anche di generare codici di accesso unici per i visitatori esterni.

Claudio Bellino, Country Manager per l’Italia di 2N, ha dichiarato: “Poiché la forza lavoro italiana richiede di accedere agli edifici in modo sempre più veloce, semplice e sicuro, l’accesso mobile rappresenta il nuovo benchmark dei sistemi di accesso per uffici. Le opzioni flessibili garantite dalla nuova unità 2N sono tutte basate su una soluzione di ingresso unica che è due volte più rapida e sicura delle opzioni RFID.”