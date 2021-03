Con l’apertura, Sonepar offre ai cittadini un nuovo punto di ricarica elettrica e consulenza personalizzata su Ecobonus 110%

Sonepar Italia inaugura a Cremona un nuovo punto vendita, che va ad aggiungersi agli altri 12 già presenti in Lombardia.

Il negozio, di 900 mq, con vendita al banco, area espositiva e magazzino con 3.500 articoli disponibili, è operativo in via della Fogarina 2, in zona industriale. A disposizione dei clienti, nel punto vendita, 5 professionisti tecnico-commerciali. Nel parcheggio esterno dello stabile è stata installata una colonnina elettrica, con doppio attacco e ricarica con potenza da 11 Kw, che sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno fare un pieno alla propria auto.

Al taglio del nastro (nella foto), erano presenti il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, l’Assessore al Commercio, Barbara Manfredini e il Presidente di Sonepar Italia, Sergio Novello.

Come sottolineato dal Primo Cittadino di Cremona: «Siamo soddisfatti che un’azienda come Sonepar apra nella nostra città, anche in momento come questo, ancora di incertezza generale, perché è certamente un segnale di ripartenza e ci auguriamo sia uno stimolo per le nostre economie locali, per il tutti i settori legati all’edilizia».

Per Sergio Novello, Presidente e Ad di Sonepar Italia: «Questa apertura in un periodo così complicato, è fortemente voluta dall’azienda. Investire nella rete di vendita sui territori, per essere più vicini ai clienti, è per noi sempre molto importante. Il rapporto diretto è fondamentale nel nostro settore e si alimenta grazie alla professionalità e alle competenze delle persone che lavorano ogni giorno al fianco degli installatori. Cremona e la sua provincia comprendono un territorio molto produttivo che già conosciamo e tutte le iniziative legate all’Ecobonus hanno dato, certamente anche qui, una buona spinta ai cantieri edili».

Con Sonepar, consulenza personalizzata su Ecobonus 110%

L’azienda mette a disposizione dei clienti un iter semplificato per la gestione e la finalizzazione delle pratiche e un’ampia gamma di prodotti dedicati ai comparti di building automation, energie rinnovabili, ventilazione e condizionamento (HVAC). Sonepar ha inoltre ha creato un sistema incentivante all’acquisto e si propone come acquirente del credito d’imposta per tutti i tipi di interventi, anche quelli di edilizia, pagandolo ai clienti ad un tasso molto conveniente sul mercato, pari al 103%.