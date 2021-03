La videocamera di sicurezza di Arlo Essential Indoor Camera protegge la casa dall’interno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Arlo presenta oggi la sua nuova videocamera di sicurezza per ambienti indoor, Arlo Essential Indoor Camera, che protegge l’abitazione dall’interno e offre ai proprietari di casa il controllo completo della propria sicurezza e privacy.

Questo nuovo prodotto va ad aggiungersi alla Essential Security Range di Arlo, che include il campanello video senza fili Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell lanciato di recente e la pluripremiata videocamera Essential Spotlight Camera. La nuova videocamera di sicurezza Essential Indoor è disponibile per preordini dal 1° marzo, mentre le spedizioni partiranno il 1° aprile 2021 in tutta Europa.

Proteggere la casa dall’interno

Arlo Essential Indoor Camera consente la ricezione di notifiche di avviso direttamente sul telefono nel momento in cui rileva movimenti o suoni e di visualizzare video in diretta per controllare cosa li abbia effettivamente attivati. La nuova videocamera di sicurezza acquisisce video nitidi, anche con visione notturna, in HD 1080p, ottenendo immagini chiare di quel che sta avvenendo all’interno della propria abitazione, giorno e notte.

Qualora si trattasse di un intruso, è possibile agire rapidamente attivando la sirena incorporata oppure parlando o ascoltando tramite il microfono e l’altoparlante. Consigliata dagli esperti, la nuova videocamera di sicurezza per interni si collega all’alimentazione di rete per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si collega direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione. Il design compatto, il supporto flessibile e la piastra di montaggio consentono inoltre di installare facilmente il dispositivo per controllare le cose più care.

Privacy sotto controllo

Arlo Essential Indoor Camera include una protezione dell’obiettivo automatica che permette di chiudere semplicemente la videocamera, per un controllo completo della propria privacy. È possibile disattivare l’audio e il video della videocamera di sicurezza quando in casa e accenderli quando si esce, regolarla tramite l’app Arlo o impostarla in modo che si attivi automaticamente utilizzando la geolocalizzazione del cellulare.

Monitorare e verificare con Arlo Smart Security

Con un piano Arlo SMART Security, basato sull’intelligenza artificiale, la videocamera di sicurezza riesce a distinguere persone e animali domestici, permettendo di scegliere esattamente ciò che si vuole monitorare, con una risoluzione chiara di 1080p. È possibile accedere alla tecnologia brevettata Arlo “locked-screen” (schermata di blocco) che consente di agire più rapidamente, perché – si sa – in caso di emergenza ogni secondo conta. Per una maggiore sicurezza è possibile archiviare i propri video per 30 giorni nel cloud, in modo da poterli utilizzare come prova se dovesse accadere il peggio.

Con un prezzo consigliato di €129, la videocamera Arlo Essential Indoor è in preordine dal 1° marzo e sarà disponibile dal 1° aprile su Amazon e altri rivenditori Arlo autorizzati.