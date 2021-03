Il business laptop da 14″ di Asus viene aggiornato con CPU Intel di 11a generazione e grafica Iris Xe

E’ ora disponibile in Italia ASUS Expertbook B9 (B9400), la generazione successiva del notebook ultra-thin di Asus premiato nel 2020 da Red Dot Design come il più leggero computer portatile business da 14 pollici del mondo.

La garanzia di ottime prestazioni in mobilità di ASUS Expertbook B9 è validata anche dalla certificazione Intel Evo di cui questo notebook dispone.

Impegnata a creare un futuro sostenibile, la società ha anche cercato di rendere ExpertBook B9 una scelta attenta all’ambiente.

Massima portabilità

ExpertBook B9 è sottile e leggero ed è racchiuso in uno chassis in lega di magnesio e litio, ma ha ancora spazio per una batteria di lunga durata anche sotto sforzo intenso. Il modello da 880 g ha una batteria da 33 Wh, mentre ExpertBook B9 nella configurazione da 1005 g racchiude una batteria da 66 Wh che immagazzina abbastanza energia per quasi un’intera giornata, il tutto in un profilo sottile di 14,9 mm.

Il supporto per la ricarica rapida consente di ricaricare entrambe le batterie fino al 60% della capacità massima in soli 39 minuti, limitando al massimo la necessita di ricarica.

Prestazioni per il business

Essere superveloce, sicuro, ricco di spazio di archiviazione e connessioni per gestire tutte le situazioni aziendali che i professionisti incontreranno è quello per cui ExpertBook B9 è nato.

Il nuovo Expertbook di Asus infatti mostra la sua forza a partire dal nuovo e potente processore Intel Core di 11a Generazione fino a i7, con scheda grafica integrata Iris Xe che offre prestazioni per esperienze multimediali di nuova generazione e 16 GB di memoria LDDR4x 4266 MHz. Si integra anche un Intel WiFi 6 super veloce e un enorme spazio di archiviazione grazie alla possibilità di avere fino a due SSD da 1 TB con supporto RAID 0 e tecnologia RAID 1 per una maggiore affidabilità dei dati o un funzionamento più veloce.

Nonostante il suo profilo sottile, ExpertBook B9 è ricco di porte Input/Output. Queste includono Thunderbolt 4 all’avanguardia, la nuova generazione della soluzione di connettività via cavo universale che offre supporto per l’interfaccia USB4 di livello successivo, velocità di trasferimento dati di 40 Gbps, doppia uscita del display 4K e ricarica rapida. Offre anche uscite USB di tipo A e HDMI standard, oltre a una connettività di rete cablata con un indirizzo MAC univoco per una facile gestione del dispositivo.

Resistenza di livello militare

ExpertBook B9 è anche resistente, infatti soddisfa il più rigoroso test di standard militare statunitense MIL-STD 810H, impegnativo e stressante come non mai per garantire la robustezza dei materiali. Si è anche dimostrato soggetto resistente a test di caduta, urto, vibrazione, temperature alte ed estreme e livelli di umidità del 95%.

Gli ingegneri ASUS si sono spinti oltre per dimostrare che ExpertBook B9 è più che robusto. I connettori vengono inseriti e rimossi dalle porte fino a 5.000 volte, fino a 30 kg di forza viene applicata sul telaio rinforzato, i tasti vengono colpiti 10 milioni di volte e il laptop viene aperto e chiuso fino a 50.000 volte. Sono anche stati versati intenzionalmente vari liquidi sulla tastiera, per testarne l’impermeabilità.

Un cavallo di battaglia mobile con funzionalità intelligenti

Nonostante le cornici ultrasottili del display NanoEdge da 14 pollici, ExpertBook B9 include sia una webcam per le videochiamate, sia una fotocamera a infrarossi e un sensore di prossimità intelligente per un rapido riconoscimento biometrico del viso. Nel momento in cui l’utente si siede di fronte a ExpertBook B9, la tecnologia ASUS AdaptiveLock rileva la sua presenza e la fotocamera a infrarossi riconosce il viso, quindi è possibile mettersi al lavoro senza muovere un dito. Quando l’utente si allontana, ExpertBook B9 si blocca automaticamente, proteggendo sia il laptop che i dati personali in esso contenuti.

Con l’aumento del lavoro a distanza e delle videoconferenze, è stata anche implementata l’esclusiva tecnologia di cancellazione del rumore AI noise-cancelation per garantire la migliore esperienza durante le riunioni da remoto. L’audio con cancellazione del rumore ASUS impiega l’apprendimento automatico per isolare il rumore indesiderato dal linguaggio umano. La funzione ClearVoice Mic nell’app MyASUS può filtrare i rumori ambientali e, in modalità Multi-presenter, normalizzare tutte le singole voci da posizioni diverse per una qualità ottimale delle teleconferenze di gruppo. La funzione altoparlante ClearVoice filtra tutto il rumore ambientale tranne il linguaggio umano, rendendo facile ascoltare ciò che dicono gli altri.

ExpertBook B9 dispone anche di un massimo di quattro microfoni a 360° e altoparlanti certificati Harman Kardon per garantire un suono nitido. Include inoltre un assistente virtuale con l’integrazione di Amazon Alexa, oltre a una barra luminosa incorporata che si illumina durante l’interazione.

Ovviamente, ExpertBook B9 presenta l’esclusivo ASUS NumberPad 2.0, il rinomato tastierino numerico illuminato a LED, perfetto per inserire facilmente le sequenze di numeri. Basta semplicemente toccare l’icona del tastierino numerico in alto a destra per accenderlo e toccare l’icona a sinistra per alternare tra due impostazioni di luminosità. Un software intelligente fornisce il controllo sul cursore, anche quando NumberPad 2.0 è attivato.

Sicurezza al centro

La sicurezza è una preoccupazione fondamentale nel mondo moderno, quindi ExpertBook B9 è dotato di molte misure per garantire che sia l’hardware che i dati dell’utente siano tenuti al sicuro. Un sensore di impronte digitali integrato rende l’accesso semplice e veloce, mentre la webcam con funzione di riconoscimento biometrico beneficia di uno scudo scorrevole, per mantenere la lente coperta quando non se ne fa uso.

ExpertBook B9 offre anche un chip TPM (Trusted Platform Module) opzionale per memorizzare password e chiavi di crittografia per una maggiore sicurezza. Sono anche inseriti degli strumenti basati su software che offrono numerose e diverse protezioni, tra cui ASUS Business Manager e ASUS Control Center opzionale.

ExpertBook B9 combina bellezza, cervello e muscoli

Lo chassis sottile e il peso leggero di ExpertBook B9 sembrerebbero essere in contrasto con la costruzione robusta e le specifiche ad alte prestazioni, ma gli ingegneri ASUS si sono assicurati che prestazioni, durata e longevità si unissero in perfetta armonia. Una combinazione di tecnologie all’avanguardia consente videoconferenze ad alta efficienza, accesso fluido e veloce e reattività più rapida in un form factor più piccolo e leggero. Estremamente portatile, potente e resistente, ExpertBook B9 è il partner ideale nel mondo aziendale.

ASUS ExpertBook B9 fa parte della linea commercial di ASUS, progettata per soddisfare gli standard professionali delle aziende moderne. Grazie ad anni di esperienza nel settore, ASUS è in grado di offrire una gamma completa di prodotti capaci di rispondere a qualsiasi esigenza aziendale, garantendo sempre la massima portabilità, resistenza, qualità e facilità d’uso.