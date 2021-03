KIOXIA presenta il più sottile dispositivo di memoria flash integrata Universal Flash Storage (UFS) Ver. 3.1 da 1TB, al mondo

KIOXIA Europe annuncia la consegna dei campioni dei suoi dispositivi di memoria flash integrata Universal Flash Storage (UFS) Ver. 3.1 da 1TB. Alloggiato in un package dallo spessore di 1,1 mm che lo rende l’UFS da 1TB più sottile, il nuovo prodotto utilizza la memoria flash BiCS FLASH 3D di KIOXIA e raggiunge una velocità di lettura sequenziale fino a 2.050 MB/sec e una velocità di scrittura sequenziale fino a 1.200 MB/sec.

I dispositivi mobili sono in continua evoluzione e le reti 5G sono pronte a fornire livelli di velocità, scala e complessità mai visti finora. Sfruttare i vantaggi di connettività del 5G, vale a dire, download più veloci e tempi di latenza ridotti, richiede prestazioni elevate e basso consumo energetico. Inoltre il 5G rende più semplice e veloce agli utenti l’archiviazione di più contenuti sui propri dispositivi mobili: i requisiti di archiviazione per gli smartphone e altre applicazioni sono in rapida crescita. L’UFS da 1TB di KIOXIA offre prestazioni di lettura/scrittura ultraveloci, basso consumo energetico, tempi di lancio delle applicazioni più ridotti e capacità di archiviazione richieste dal 5G e da parte di altri prodotti digitali di consumo.

Package super sottile per l’ultimo dispositivo UFS di KIOXIA

Il nuovo dispositivo UFS da 1TB di KIOXIA integra la memoria flash BiCS FLASH 3D e un controller che effettua la correzione di errori, il livellamento dell’usura, la traduzione da indirizzo logico a indirizzo fisico e la gestione dei blocchi danneggiati per uno sviluppo del sistema semplificato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Axel Stoermann, vice presidente Memory Marketing & Engineering di KIOXIA Europe: «L’introduzione di un dispositivo UFS da 1 TB con un package super sottile conferma la posizione di KIOXIA in qualità di leader nel mercato delle memorie flash mobili NAND. I mercati dei dispositivi mobili richiedono in continuazione prestazioni e densità più elevate per consentire lo sviluppo di nuove caratteristiche e funzionalità».

Il nuovo dispositivo UFS da 1TB di KIOXIA include le seguenti caratteristiche:

WriteBooster: Consente velocità di scrittura sensibilmente più elevate.