L’intesa con Bose per la distribuzione delle videobar VB1 porta video e audio di prima qualità nelle sale riunioni dei clienti Tech Data

Tech Data annuncia che Maverick AV Solutions, la sua divisione specializzata in soluzioni audiovideo, ha lanciato una partnership di distribuzione con Bose Professional, inizialmente focalizzata sul dispositivo per videoconferenza USB all-in-one Bose Videobar VB1, per portare nelle sale riunioni audio e video di qualità premium. Il supporto locale sarà disponibile attraverso i sales team di 20 Paesi che offriranno demo virtuali, kit e supporto tecnico.

L’elegante design minimal della videobar VB1, anche certificata Microsoft Teams, presenta sei microfoni direzionali che si concentrano automaticamente sulle voci nella stanza ed eliminano eventuali rumori durante le riunioni. Connettere questa soluzione è semplice grazie al singolo cavo USB o al dispositivo Bluetooth wireless. La videocamera 4K ultra HD con inquadratura automatica permette a tutti di vedersi e partecipare come se fossero insieme nella stessa stanza.

Videobar VB1 per il portafoglio Collaboration di Maverick AV Solutions

Come sottolineato in una nota ufficiale da Daniele Pagni, BU Manager Italia di Maverick AV Solutions: «Bose è un Vendor riconosciuto sul mercato e questo prodotto permette di portare nello spazio della riunione sia l’audio di alta qualità, che contraddistingue i suoi prodotti, sia una fantastica esperienza video. Stiamo assistendo a un’incredibile crescita della domanda nel nostro portafoglio Collaboration, in quanto le aziende stanno iniziando a richiedere soluzioni tecnologiche che le supportino nel ritorno in ufficio. Questo è un prodotto dal design elegante e il suo stile consumer e la configurazione plug and play lo renderanno senza dubbio molto popolare. Siamo lieti di poter aiutare Bose nella creazione di domanda sul canale e di collaborare con i nostri rivenditori per introdurlo nel mercato italiano».

Per Hans Vereecken, Sales Manager EMEA di Bose Professional: «C’è una crescente necessità di tecnologia Collaboration, soprattutto in questo momento in cui le aziende stanno lavorando per garantire ai propri collaboratori un ritorno in ufficio in sicurezza. Un ambiente di lavoro ibrido supporta questo ambiente di lavoro in evoluzione, sia che si tratti di collaborare con i colleghi o di incontrare i clienti, indipendentemente da dove si trovino. Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e la passione per la creazione di soluzioni innovative trova riscontro nella nostra ricerca di un partner distributore. Siamo orgogliosi di avere Maverick AV Solutions come nostro partner europeo e sappiamo che la loro esperienza nel mercato fornirà il livello di supporto e servizio che i clienti si aspettano da Bose».