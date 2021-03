Sinora rende disponibili i demo set per testare la nuova smart radio di Motorola Solutions basata su piattaforma Android che unisce voce, video e dati a banda larga in un unico dispositivo per comunicare con la massima efficacia tra team di lavoro in ambienti produttivi o mission-critical

Sinora mette a disposizione dei propri clienti i demo set della nuova smart radio MOTOTRBO Ion, la nuova creatura di Motorola Solutions destinata a rivoluzionare il settore delle comunicazioni professionali. É il primo dispositivo per le comunicazioni business che integra due diverse tecnologie: DMR (Digital Mobile Radio) del mondo radio professionale e Broadband, tipica degli smartphone.

Già diversi clienti di Sinora hanno potuto valutare e testare la portata innovativa di questa radio rivoluzionaria e i relativi contesti di utilizzo. Si tratta di una radio push-to-talk (PTT) pensata per connettere team di lavoro in mobilità e distribuiti, che devono comunicare su reti differenti con dispositivi diversi, in ambienti estesi e rumorosi come grandi magazzini, poli di logistica e distribuzione, aeroporti, scali commerciali, oltre che nei settori dell’hospitality, del retail, del mondo industry e dei servizi di security.

Alle aziende servono sia voce che dati, ma se i dispositivi utilizzati possono accedere solo a una di queste opzioni, allora qualcosa si perde in termini di potenzialità. Oltre alle rinomate prestazioni PTT, Ion offre un ecosistema aperto di app su piattaforma Android e l’accesso all’ecosistema unificato di tecnologie Motorola Solutions: da soluzioni di videosorveglianza e analisi, alla sicurezza di rete all’avanguardia e ai nuovi servizi software e tecnologici avanzati come gli assistenti virtuali intelligenti.

Ion è dotata di una SIM dati e nel caso serva effettuare chiamate in VoIP basta scaricare l’applicazione PBX eventualmente in uso in azienda qualora fosse dotata di un centralino VOIP.

Sempre connessi con Ion

MOTOTRBO Ion opera con DMR, 3G, 4G LTE, Wi-Fi e Bluetooth 5.0, per comunicare senza problemi sia su reti pubbliche che private a banda larga. È inoltre interoperabile con WAVE PTX e compatibile con Motorola Solutions IP Site Connect (sistema multi-sito per estendere la copertura radio), Capacity Plus (sistema multi-accesso digitale per singolo sito) e Capacity Max (sistema di trunking multi-accesso per supportare fino a 15 siti e 3000 utenti).

Il suo ecosistema aperto di app su piattaforma Android consente di integrare applicazioni utilizzate dall’azienda come quelle per la scansione dei codici a barre o piattaforme di comunicazione di gruppo usate per la messaggistica, oltre ad applicazioni per videoriunioni e condivisione di contenuti. La radio diventa così sempre più “smart”, in grado di offrire la versatilità tipica di uno smartphone.

Design hi-tech estremamente robusto

É un prodotto robusto (certificato IP68) ma con un design da smartphone (HxLxP 143x70x29 mm per 414 gr). La fotocamera integrata da 13 megapixel e il robusto touchscreen ad alta risoluzione (480×800 px) da 4 pollici con vetro temperato Gorilla Glass (utilizzabile anche con guanti con spessore da 4 mm) consente agli utenti di allegare foto ai ticket di lavoro, di utilizzare chat video per la diagnostica remota e di visualizzare con chiarezza schemi, diagrammi, foto e video.

É costruita con materiali ultra-resistenti capaci di resistere a condizioni estreme in termini di temperatura (da -20 a +60 ºC), esposizione a polvere, umidità ed acqua (dai test risulta impermeabile per 2 ore se immersa sotto 2 metri d’acqua), e resiste a cadute ripetute per un’affidabilità elevata in qualsiasi condizione.

Audio nitido anche negli ambienti più rumorosi

I doppi microfoni adattivi e le dimensioni degli altoparlanti offrono una qualità audio eccellente, con soppressione del rumore ideale in ambienti rumorosi come quelli di produzione. In caso di comunicazioni urgenti non sarà necessario recarsi in ambienti più silenziosi o fermare impianti, perché Ion regolerà automaticamente la rumorosità di fondo per una comunicazione chiara.

Sempre in attività

È configurabile, aggiornabile e programmabile in cloud. Ciò significa che la configurazione e il provisioning di questi dispositivi avviene in cloud, così come gli aggiornamenti, per una gestione del parco radio veloce e agevole. Per team di lavoro molto estesi, tutto ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo per gli amministratori del parco radio.

Diversi “mondi” tecnologici in un solo dispositivo

L’affidabilità e la semplicità delle radio push-to-talk si uniscono in Ion con le funzionalità di uno smartphone, uno scanner e un tablet. MOTOTRBO Ion è infatti la perfetta integrazione di due mondi separati ma sempre più complementari. Le prestazioni Push to talk (premi e parla) si uniscono alla possibilità di utilizzare applicazioni Android per fornire all’utente soluzioni integrate di videosorveglianza e analisi, sicurezza e servizi software, app per emissione di biglietti o scansione di codice a barre. Il tutto in un unico dispositivo professionale e all’avanguardia.

Per maggiori informazioni scrivere a: marketing@sinora.it

https://www.sinora.it/it/cat0_26089/dmr-digital-mobile-radio/p973374-mototrboand153-ion.php