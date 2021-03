Le nuove lavagne interattive della linea Touch di LG per un uso in ambito educational a Fiera Didacta dal 16 al 19 marzo in modalità virtuale

Dal 16 al 19 marzo, LG Electronics parteciperà alla quarta edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento più importante in l’Italia per l’innovazione nel mondo della scuola e i professionisti del settore.

LG Electronics sarà presente con una vetrina virtuale dove avrà l’opportunità di presentare le nuove lavagne interattive della linea Touch pensate e progettate per un uso in ambito educational.

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a una rapida trasformazione delle tecniche educative che hanno dovuto evolvere sempre più verso un modello di insegnamento interattivo e multidirezionale. Sia che si tratti di scuola in presenza, ibrida o da remoto, le nuove soluzioni della linea Touch TR3Bx (TR3BF: 65, 75, 86”, TR3BG: 55”) di LG rendono più semplice adattarsi al nuovo modello di insegnamento.

Grazie a caratteristiche quali la risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) che consente di visualizzare contenuti come documenti, immagini e video senza alcuna distorsione e all’angolo di visione di 178° del pannello IPS (In-Plane Switching) gli studenti possono visualizzare chiaramente i contenuti da diverse angolazioni, indipendentemente dalla loro posizione. Con i modelli di questa serie Touch è possibile utilizzare il browser Chrome, integrato nel sistema operativo Android 8.0, per poter navigare online in modo semplice e veloce, senza la necessità di connettersi a un desktop esterno. Inoltre, integrando un software IDB in un SoC ad alte prestazioni, questi modelli sono soluzioni All-in-one e non necessitano di un PC esterno.

In questo periodo in cui i collegamenti da remoto e in tempo reale sono stati, per molti studenti, l’unica strada per proseguire il loro percorso di studi, le funzionalità e gli strumenti di condivisione si sono dimostrati più importanti che mai. Queste lavagne sono state pensate, quindi, per offrire il massimo livello di condivisione. Grazie alla funzione Air Class questi modelli supportano la connessione fino a 30 studenti in presenza e offrono riunioni interattive per tutti i dispositivi mobili sulla stessa rete condivisa, fornendo una varietà di strumenti come la votazione, la possibilità di rispondere alle domande e la condivisione di testi e progetti.

L’applicazione ScreenShare Pro rende, invece, possibile condividere fino a 6 schermi in tempo reale, garantendo un ottimo livello di usability. Inoltre, questa applicazione consente una comunicazione bi-direzionale, da dispositivi a lavagna e viceversa, senza limiti di dispositivi connessi.

Con la linea Touch LG esperienza di scrittura realistica

La lavagna ha 20 punti multitouch, 10 punti di scrittura e 2 stilo con doppio colore simultaneo e consente di cancellare con il palmo della mano. Questo permette agli studenti di esaminare il materiale lavorando insieme e offre un’esperienza di scrittura realistica.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Russo, Head of Sales Information Display di LG Italia: «Con l’obiettivo di sostenere la scuola del futuro siamo davvero contenti di partecipare all’evento più importante in ambito education. L’esperienza di apprendimento e i modelli di lavoro attuali sono sempre più connessi e collaborativi e, attraverso la nostra tecnologia e le soluzioni della linea Touch presentate, intendiamo rendere più coinvolgente l’apprendimento anche in un periodo particolare come quello attuale. I display touch interattivi sono perfetti per stimolare la partecipazione attiva degli studenti in classe ma anche facilitare la collaborazione da remoto».