Tre multifunzione a getto di inchiostro e uno scanner premiati per prestazioni, facilità d’uso, affidabilità e rispetto per l’ambiente

Dopo aver visto riconosciuto il suo impegno per la ecosostenibilità, ora, in occasione dei recenti “Winter 2021 Pick Awards”, Epson ha ottenuto tre “Outstanding Achievement Award” e un “Outstanding Achievement in Innovation for Departmental Finishing Capabilities”. I Pick Awards sono assegnati da Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), il principale fornitore mondiale indipendente di servizi di test e informazioni analitiche per il settore del document imaging.

Nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), i modelli vincitori sono:

– Categoria Outstanding Achievement Award:

– serie Epson WorkForce Pro WF-48XX – stampante inkjet a colori multifunzione per l’ufficio a casa;

– serie Epson WorkForce WF-78XX – stampante inkjet a colori multifunzione A3 e A3+;

– Epson WorkForce DS-32000 – scanner in formato A3.

– Categoria Outstanding Achievement in Innovation for Departmental Finishing Capabilities:

– serie Epson WorkForce Enterprise (WF C20600, WF C20750 e WF C21000).

Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia ha dichiarato: “È fantastico iniziare quest’anno con un grande riconoscimento dei nostri prodotti da parte di un’organizzazione autorevole, nota per la sua elevata esperienza nel settore del document imaging e per le sue approfondite pratiche di test. In azienda ci assicuriamo che nostro ogni prodotto soddisfi qualsiasi esigenza dei nostri clienti, dalla facilità d’uso all’alta qualità di stampa; non solo, ci impegniamo affinché queste soluzioni soddisfino gli elevati standard di sostenibilità, rispettino l’ambiente e la società, e siano affidabili”.