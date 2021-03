Cometa annuncia la distribuzione diretta dell’intera gamma di Display interattivi Hikvision per il mondo Educational

Cometa annuncia la distribuzione ufficiale delle soluzioni Hikvision per il mondo Educational, vale a dire display interattivi, video wall LCD, display a LED e digital signage per soddisfare qualsiasi esigenza in ambito Education.

I display interattivi di oggi, infatti, stanno diventando sempre più diffusi per le loro funzionalità multifunzione. I prodotti Hikvision sono all’avanguardia in queste soluzioni flessibili con risoluzione Ultra 4K, scrittura accurata su schermo, software per lavagne integrate e mirroring wireless dello schermo. Tutti i display interattivi di Hikvision offrono un layout personalizzato con più blocchi di contenuti, software di gestione gratuito e una soluzione di gestione integrata su larga scala.

L’eccezionale tecnologia di rendering delle immagini, come la riduzione dinamica del rumore con adattamento automatico, l’elaborazione dei bordi e la soppressione dei colori incrociati, garantisce immagini e video realistici e senza interruzioni. Grazie a cornici ultrasottili e integrate con i migliori chip e pannelli della categoria, Hikvision offre ai clienti un’esperienza visiva senza precedenti.

Nuove opportunità con Hikvision per il canale di Cometa



Come sottolineato in una nota ufficiale da Pietro Scaturro, Category Specialist di Cometa: «La partnership con Hikvision colloca un altro tassello nel nostro percorso di espansione nel canale Unified Communication and Collaboration. Questo accordo di distribuzione mostra il nostro impegno per proporre nuove opportunità di business ai nostri clienti».

Per Maurizio Coates, Business Development Manager Trasmission&Display, iStorage Hikvision: «La partnership distributiva con Cometa nasce dalla piena condivisione di obiettivi e dalla volontà comune di rappresentare un primario punto di riferimento in Italia per il mondo Educational sui Monitor Interattivi, forti della loro esperienza nel settore e un’ottima capillarità saremo in grado di offrire ai Dealer una gamma completa di prodotti e un ottimo servizio pre-post vendita».