Nconnect Voice consente alle aziende di passare alla comunicazione in cloud senza necessità di aggiornare l’infrastruttura

NFON, provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia Nconnect Voice, la soluzione che consente alle aziende di passare alla comunicazione in cloud in modo semplice e veloce, senza necessità di aggiornare l’infrastruttura.

Nconnect Voice offre alle imprese di qualsiasi settore la possibilità di collegare i propri sistemi telefonici tradizionali (PBX) e gli endpoint (come i telefoni da scrivania) al cloud. La nuova soluzione di telefonia si basa su tecnologia VoIP per la gestione delle chiamate e supporta tutte le funzionalità ISDN.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON: «Molte aziende, specialmente di medie dimensioni, utilizzano ancora i classici sistemi di telefonia che, la maggior parte delle volte, non sono disattivabili a causa, per esempio, di vincoli dettati dai vecchi contratti a tempo determinato. A queste aziende, ci proponiamo dunque di offrire una soluzione ultra-moderna, soprattutto considerando l’imminente dismissione della rete ISDN e la migrazione in atto verso il VoIP».

Con Nconnect Voice molteplici vantaggi, minimo sforzo

Con Nconnect Voice, le imprese hanno la possibilità di accedere ai molteplici vantaggi offerti dal mondo della comunicazione moderna, incrementando al tempo stesso le prestazioni del sistema telefonico esistente.

Per Stefan Walcz, Vice President Products di NFON: «Nconnect Voice porta la comunicazione aziendale a un livello superiore, coniugando il pieno controllo dei costi con un pacchetto di vantaggi pre-definito, funzionalità di sicurezza all’avanguardia con la prevenzione delle frodi, compatibilità con strumenti di unified communication come Microsoft Teams, e un nuovo portale per i clienti e per la configurazione. Nconnect Voice stabilisce un nuovo standard nel mondo delle moderne tecnologie in cloud su scala europea. Colleghiamo, infatti, aziende in tutta Europa con un’unica soluzione e riduciamo i tempi di inattività con una disponibilità della piattaforma garantita del 99,9%».

Quattro diverse offerte in bundle per una vasta gamma di casi d’uso

Nconnect Voice è inoltre dotato di funzionalità di sicurezza altamente sofisticate, come il blocco delle chiamate e i backup. Al fine di soddisfare le esigenze di clienti di dimensioni diverse e una vasta gamma di casi d’uso, Nconnect Voice offre quattro diverse offerte in bundle, oltre alla possibilità di pacchetti personalizzabili per volumi di chiamate elevati.

I partner possono impostare il SIP Trunk degli utenti finali in modo rapido e semplice tramite il portale self-service, così da avere tutti i dettagli – sia tecnici sia relativi ai clienti – a portata di mano, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Ancora secondo Stefan Walcz: «Nconnect Voice possiede molteplici funzionalità all’avanguardia. Inoltre, abbiamo posto grande enfasi sulla compatibilità con tutti i principali produttori di PBX. Le aziende possono così proteggere il proprio investimento nell’hardware che già possiedono. Per i nostri partner europei la soluzione rappresenta un’ulteriore fonte di guadagno, con una configurazione semplice e intuitiva, oltre a fornire modelli contrattuali e di pricing flessibili. Nconnect Voice è una soluzione sicura, di comprovata affidabilità e made in Europa».