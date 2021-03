I raccordi John Guest, dotati della rivoluzionaria tecnologia push-fit per un’installazione semplice e sicura, superano lo standard industriale per la resistenza agli urti

John Guest, azienda del gruppo RWC, pionieri nella Fluid Technology con oltre 70 anni di esperienza, presenta la sua nuova gamma di raccordi per fibre ottiche direttamente interrati, progettati per resistere a carichi elevati grazie a una resistenza agli urti pari a 30J.

I raccordi John Guest sigillano saldamente i tubi e un foro di passaggio ottimizzato fornisce al fascio di fibre un percorso fluido e senza interruzioni, assicurando il successo delle installazioni di micro condotti anche nelle condizioni più difficili.

La passione di John Guest per qualità e innovazione ha portato alla realizzazione di raccordi dal design rivoluzionario, compatto e trasparente in grado di fornire un’ineguagliabile resistenza agli urti – 30J – il doppio dello standard industriale, per garantire prestazioni tecniche eccezionali e durature nel tempo e offrire la massima tranquillità che il sistema, una volta interrato, rimarrà intatto e inalterato nel sottosuolo.

L’innovativa tecnologia push-fit di John Guest assicura un’installazione rapida e intuitiva, senza l’utilizzo di attrezzi. La pinzetta con inserti in acciaio inox fornisce una presa immediata e una tenuta ermetica sui micro condotti, rafforzata ulteriormente dagli O-Ring interni. Inoltre, in caso di lavori di riparazione o di ampliamento della rete, il raccordo diritto JG per fibre soffiate direttamente interrato offre una flessibilità superiore. Il corpo trasparente permette ai tecnici di controllare facilmente la connessione e il passaggio delle fibre, e lo smontaggio senza attrezzi permette di riconfigurare velocemente il sistema in qualsiasi momento, evitando di causare danni al microduct o al raccordo.

La gamma di raccordi diritti JG per fibre soffiate direttamente interrati è la prima e unica sul mercato. Con brevetti internazionali in corso di definizione, è già disponibile in diversi formati, da 7 a 20 mm.

“Stiamo assistendo a una richiesta sempre più vasta di dati e larghezza di banda affidabili, ancor di più a seguito della pandemia di Covid-19” – ha dichiarato Antonio Maione, Procuratore di JG Italia e Director of Sales & Marketing di Reliance Worldwide Corporation. “Grazie ai nuovi raccordi, John Guest è in una posizione vantaggiosa per sostenere il settore e rispondere alle esigenze di una maggiore velocità di distribuzione e installazioni efficaci e sicure da subito.”

Pioniere nello sviluppo di raccordi push-fit, valvole e tubi, nel 2021 John Guest celebra il proprio sessantesimo anniversario. A oggi realizza e commercializza circa 2,5 milioni di raccordi ogni anno, contribuendo a fornire Internet ad alta velocità a milioni di case e uffici.

Maione ha aggiunto: “Le nostre più recenti tecnologie hanno permesso di raggiungere una resistenza all’urto pari a 30J, primato assoluto nel settore. Continuiamo a investire in ricerca e sviluppo per plasmare il futuro delle installazioni FTTH/FTTP con l’obiettivo di semplificare la vita degli installatori, ridurre i problemi di connessione e garantire la massima affidabilità a lungo termine a tutti i nostri clienti”.