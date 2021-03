I partner di Cambium Networks supportano i Comuni che hanno vinto il voucher dell’Ue WIFI4EU per realizzare connettività Wi-Fi gratuita

WIFI4EU è il programma pluriennale di sovvenzioni che si è posto come obbiettivo la realizzazione di connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa.

Le installazioni vengono finanziate tramite voucher forniti dalla Commissione Europea, e ciascun comune può ricevere ciascuno un buono di 15.000 euro, assegnato in base all’ordine di presentazione delle domande.

Si tratta, come si può immaginare, di una opportunità straordinaria per dotare di connettività Wi-Fi edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, musei, biblioteche, centri sanitari, e così via.

Cambium Networks a oggi ha realizzato più di 300 installazioni WIFI4EU in Italia, e più di 1700 in tutta Europa, tutte pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal programma dell’Unione Europea.

Vi sono tuttavia oltre 700 comuni italiani che hanno vinto i voucher, ma devono ancora realizzare l’infrastruttura: i partner di Cambium Networks si stanno attivando in questi giorni per offrire a questi comuni tutta l’assistenza progettuale e tecnica necessaria per realizzare le reti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Olivieri, Regional Sales Director di Cambium in Italia: «L’impegno di Cambium Networks su questo programma, al fianco dei comuni italiani e dei suoi partner, è stato intenso e costante sin dalla sua nascita. I risultati che abbiamo ottenuto sono straordinari, in Italia come in Europa, ma c’è ancora molto da fare e il nostro canale si sta impegnando a fondo per dare il nostro contributo alla realizzazione di infrastrutture Wi-Fi di valore al servizio dei cittadini».