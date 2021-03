La partnership tra Zyxel e WyreStorm consentirà ai Partner di configurare AV su IP con semplicità e facilità

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni sicure, AI e in cloud per le reti professionali e domestiche, ha stretto una partnership strategica con WyreStorm, player innovatore nelle tecnologie AV su IP, HDBaseT e HDMI, che ha recentemente esteso la sua linea AV su IP con H.265 NetworkHD 110’s.

Il recente lancio di Zyxel della modalità “Networked AV”, su molte delle sue famiglie di switch, ha sicuramente incrementato la semplicità e l’efficienza con cui i partner come WyreStorm possono offrire sistemi AV su una vasta gamma di installazioni, con prestazioni di streaming di rete senza compromessi. Attingendo ai suoi oltre 30 anni di esperienza nel networking, la nuova offerta di Zyxel fornisce a VAR, system integrator e Partner che operano nel settore AV una maggiore scalabilità ed efficienza.

Sebbene il percorso di migrazione dalla tecnologia basata su HDMI all’AV basato su rete sia piuttosto semplice, gli installatori che non hanno esperienza di networking possono trovare difficile gestire le dozzine di protocolli sugli switch. Questa difficoltà si traduce in interruzioni di servizio per lo streaming, a discapito di un’esperienza fluida e perfetta. È qui che entra in gioco la modalità Networked AV di Zyxel. La sua procedura guidata di installazione permette di configurare l’intera rete AV su IP in pochi minuti.

WyreStorm: potente, affidabile, semplice

WyreStorm è un player esperto nella fornitura di servizi di tecnologie di distribuzione professionale per applicazioni AV che vanno oltre la tecnologia basata su HDMI. La loro linea di prodotti NetworkHD AV over IP offre una vasta gamma di tecnologie, che vanno dallo streaming H.265 a bassa larghezza di banda a JPEG2000 4K over IP ai servizi di streaming 10GbE a latenza zero.

La partnership apre l’accesso al portafoglio completo di switch di rete di Zyxel con modalità Networked AV, consentendo a WyreStorm di semplificare il processo di installazione e garantire l’interoperabilità senza interruzioni con prestazioni di streaming fluide.

Semplifica la gestione con una modalità AV in rete su misura

Per semplificare l’installazione degli switch per AV over IP, sia per uno che per più device, la modalità Networked AV di Zyxel integra tutte le funzionalità utilizzate necessarie per completare il lavoro. Oltre alla procedura guidata di configurazione intuitiva, le informazioni sulla porta dello switch e sul sistema, l’utilizzo della larghezza di banda e lo stato del consumo di energia sono tutti visualizzati graficamente su un unico dashboard personalizzato che gli amministratori di rete possono gestire con facilità.

“Zyxel mira a fornire switch ad alte prestazioni per nuove applicazioni e il processo di tale transizione a una rete basata su IP è semplice ed efficiente”, ha affermato Crowley Wu, Vice Presidente di Networking SBU di Zyxel. “La nostra modalità AV di rete su misura semplifica la complessità della configurazione di una rete multicast IP e riduce al minimo lo sforzo di configurazione per partner come WyreStorm per offrire switch Zyxel quando devono fornire una soluzione AV over IP affidabile”.

“Abbiamo avviato questa partnership con Zyxel perché i loro prodotti corrispondono alla visione di WyreStorm di offrire soluzioni potenti, affidabili e semplici al settore AV”, ha affermato Andy Herron, Director of Product Development di WyreStorm. “Con gli switch Zyxel come spina dorsale per la distribuzione di NetworkHD, si accederà a prestazioni e affidabilità comprovate. L’aggiunta della nuova modalità AV in rete è un punto di svolta per l’installazione e la configurazione. Consente di avere un sistema NetworkHD operativo in pochi minuti.”

La modalità Networked AV di Zyxel è disponibile sugli switch Gigabit Layer 3 XGS2210 a partire dal firmware v4.70, rilasciato a febbraio, e sarà disponibile a marzo sullo switch di aggregazione 10 Gigabit Layer 3 XS3800-28.