V-Valley, distributore del Gruppo Esprinet, è stato scelto da Enel X come primo partner per implementare la propria strategia di vendita indiretta

Al fine di indirizzare il mercato delle PMI, Enel X e V-Valley, distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, hanno firmato un accordo per la distribuzione nazionale delle JuiceBox, JuicePole e JuicePump, le soluzioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito residenziale, commerciale e pubblico. Attraverso questa collaborazione, V-Valley diventa il primo partner di Enel X per la distribuzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia.

“Questa collaborazione ci permette di accelerare la diffusione delle nostre stazioni di ricarica in tutto il Paese grazie alla rete di distribuzione capillare del Gruppo Esprinet. Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni di ricarica intelligenti in ambito pubblico, business e domestico che rendono la mobilità elettrica accessibile a tutti e permettono di fare il pieno di energia alle auto in modo facile e sicuro. Già oggi chi guida un veicolo elettrico può contare su una rete di oltre 12mila punti di ricarica lungo tutto lo stivale; il primo step fondamentale del Piano Nazionale che stiamo implementando con l’installazione di caricatori UltraFast che garantiscono tempi di ricarica rapidissimi” ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile mobilità elettrica Enel X Italia

“Siamo molto orgogliosi della partnership con Enel X: grazie a questo accordo, che prevede la distribuzione delle soluzioni JuiceBox, JuicePole e JuicePump, il Gruppo Esprinet può dare il suo contributo al processo di diffusione della mobilità elettrica con conseguenze positive sull’ambiente. Inoltre, V-Valley integra e amplia la sua offerta con un brand di altissimo livello ed estende la sua expertise in un’area innovativa e strategica come quella dell’efficientamento energetico”, ha commentato Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia.

V-Valley si occuperà della distribuzione dei prodotti della Gamma Juice di Enel X per la mobilità elettrica che si contraddistinguono per l’avanguardia tecnologica, l’attenzione alla sostenibilità, la praticità, la sicurezza e per il design. In particolare con la JuiceBox, recente vincitrice del premio “Il Compasso d’Oro”, la JuicePole e la JuicePump, V-Valley amplia ulteriormente il ventaglio di opportunità di business per i propri clienti. L’obiettivo di Enel X è di aumentare la propria presenza sul territorio e il proprio portafoglio clienti e grazie a questo accordo potrà avvalersi della competenza commerciale e tecnica di V-Valley nella ricerca, nella profilazione e nella formazione di nuovi rivenditori, che si occuperanno della vendita e dell’installazione del prodotto su tutto il territorio nazionale. V-Valley mette a disposizione di Enel X un team di professionisti specializzati, risorse per la formazione del canale di vendita e un marketplace dedicato ricco di tecnologie complementari.

Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di demand response, con circa 6 GW di capacità totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, oltre a circa 175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale . Attraverso l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell’energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, basato sui principi della sostenibilità e dell’economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle comunità, alle istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell’ambiente, e capace di integrare l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.