Airtame offre una soluzione combinata di condivisione dello schermo wireless, digital signage e gestione dei dispositivi per scuole e aziende

Tech Data ha annunciato che Maverick AV Solutions, divisione specializzata in soluzioni audiovideo, ha lanciato una partnership di distribuzione con Airtame, la principale piattaforma wireless per la condivisione dello schermo e la collaborazione.

Dopo una partnership di successo nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera), questa collaborazione introduce la soluzione di Airtame dedicata agli ambiti collaboration e digital signage in altri 15 Paesi, Italia compresa.

Con Airtame cresce l’offerta smart meeting e signage di Maverick

Airtame offre una soluzione combinata di condivisione dello schermo wireless, digital signage e gestione dei dispositivi per scuole e aziende che mira ad aumentare la collaborazione, la produttività e il coinvolgimento nelle sale riunioni, nelle aule e negli spazi condivisi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Daniele Pagni, BU Manager Italia di Maverick AV Solutions: «Airtame ha dimostrato rapidamente di essere un’azienda che comprende la natura collaborativa della tecnologia nell’ambiente di lavoro. Per questo la facilità di connettività e accessibilità rendono Airtame 2 un dispositivo aziendale essenziale, che può essere implementato nell’immediato e che offre facili e fantastiche funzionalità aggiuntive per gli utenti finali. Questo nuovo brand si inserisce perfettamente nel portafoglio di soluzioni per smart meeting e signage di Maverick, in linea con l’enorme aumento della domanda di questo tipo di soluzioni».

Per Jonas Gyalokay, Co-fondatore di Airtame: «Ora più che mai dobbiamo investire nella tecnologia che aiuterà a riunire le persone in modo sicuro e che faciliterà la realizzazione di riunioni e lezioni più coinvolgenti e inclusive, che siano di persona, a distanza o un ibrido tra le due. La piattaforma hardware e software combinata di Airtame è già utilizzata da più di 20.000 clienti in tutto il mondo, supportando oltre un milione di riunioni e lezioni mensili. Questa collaborazione ci consentirà di raggiungere più partner IT e AV in tutta Europa mentre continuiamo a espandere la nostra presenza in tutta l’area EMEA. Siamo entusiasti di lavorare al fianco di Maverick AV Solutions e attendiamo con impazienza le nuove opportunità di crescita che questa partnership porterà».

Per un’efficace condivisione wireless in azienda e a scuola

Ancora secondo Pagni: «Airtame combina hardware e software per fornire alle aziende e agli ambienti education gli strumenti necessari per implementare un’efficace condivisione wireless dello schermo e digital signage, indipendentemente dalla tipologia dell’ambiente in cui è collocata la soluzione. L’Airtame 2 offre un enorme potenziale nel mondo della comunicazione aziendale, con la possibilità di connettersi a qualsiasi schermo da qualsiasi dispositivo in modalità wireless. Airtame Cloud consente inoltre ai clienti di gestire e aggiornare in remoto un numero qualsiasi di dispositivi Airtame e di impostare attività di digital signage su misura su tutti i display. Questo prodotto permette agli amministratori IT di risparmiare tempo e di migliorare notevolmente l’uso di display professionali all’interno di aziende e scuole».