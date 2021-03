Sharp NEC Display Solutions Europe ha presentato la nuova generazione di display di grande formato della serie MultiSync E

Sharp NEC Display Solutions Europe lancia la nuova generazione di display di grande formato della serie MultiSync E, che offre una soluzione professionale per applicazioni signage a budget contenuto.

La serie MultiSync E viene fornita in formati che vanno da 32 fino 65 pollici ed è perfetta per sale conferenze o per gli ambiti retail. Grazie a un design all’avanguardia, qualità in alta definizione e le diverse sorgenti in ingresso, i display plug-and-play serie E si adattano perfettamente alle esigenze di punti vendita di piccole dimensioni, musei, ospedali o altri luoghi aperti al pubblico, così come sale conferenze di grandezza media o piccola.

NEC MultiSync E, rigorosamente per utilizzi commerciali

Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che la serie NEC MultiSync E è stata progettata rigorosamente per utilizzi commerciali. Ciò si traduce in un prodotto caratterizzato da un periodo di vita decisamente superiore e un miglior ritorno sull’investimento rispetto a un normale TV convertito a finalità signage o conference room. A fronte di budget contenuti o esigenze di signage indoor, capita che la scelta cada su una comune televisione, senza pensare alla quantità di super lavoro e ai costi che questa soluzione può comportare e ottenendo un risultato che spesso non è soddisfacente.

Il MediaPlayer integrato offre risoluzione nativa UHD ed Elevata Gamma Dinamica per comunicazioni chiare e una visione più accurata. Lo scheduler integrato consente l’accensione, lo spegnimento e la riproduzione automatica di contenuti. Non sono necessari cavi o device esterni, anche se è presente un’interfaccia USB da 10W in caso sia debba collegare una unità di calcolo esterna.

Comunicazioni di successo a un prezzo accessibile

La serie E è estremamente facile da usare. In presenza di meeting estemporanei gli ingressi vengono rilevati automaticamente. I facility manager saranno inoltre molto contenti di poter controllare da remoto i propri dispositivi digitali attraverso la rete dati grazie a una porta LAN integrata e al software NEC NaViSet Administrator 2. Dall’altro lato, gli utenti saranno estremamente contenti di poter entrare nella propria riunione senza dover perdere tempo nella configurazione del dispositivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe: «La comunicazione digitale è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Questa nuova generazione di display serie E NEC è in grado di rendere disponibile a chiunque un dispositivo fondamentale in ambito signage a un prezzo veramente accessibile. Riducendo il dispendio di tempo e denaro necessari, permettiamo a un numero sempre maggiore di persone di comunicare con successo».