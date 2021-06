E’ in programma per il 22, 23 e 24 giugno la prima special week dell’ICT Village, una tre giorni dedicata ai temi della Sicurezza e dell’Alta Affidabilità dove sarà possibile ascoltare Associazioni, Consulenti, Distributori e Vendor che presenteranno approcci e soluzioni di sicurezza e continuità operativa (ISCRIVITI QUI).

ICT Village è una Fiera “immersiva” in 3D organizzata da Faq400 , la community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i/AS400, in collaborazione con ERPSelection, il portale in cui vengono recensiti i Software Gestionali con le Software House che li producono/rivendono, e numerose altre realtà associative, comunitarie e aggregative quali:

CIO Club Italia, ASSOProvider, Assintel, ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, IA-intelligenza artificiale spiegata semplice, RADIO IT, PBS – Talent, Sercam Advisory, Digital Club.

Al centro di questa Special Week dell’ICT Village troveremo le problematiche relative alla sicurezza informatica, una materia che pone le aziende di fronte a una doppia sfida: da un lato le minacce in continua evoluzione, dall’altro la richiesta di adeguarsi a requisiti normativi sempre più complessi e stringenti.

L’azienda deve essere in grado di valutare il rischio potenziale, soppesando l’opportunità che può rappresentare, e stabilire quale sia il livello di rischio che è disposta ad accettare.

Questi temi saranno al centro dei tre giorni, di cui qui potete trovare il PROGRAMMA.

La settimana partirà Martedì 22 Giugno con:

1) Assintel & SSI: “Incidenti informatici e gestione della crisi”

2) WSS & Saep Informatica: “Perdita di dati, reputazione e guadagni – Il vero impatto di un disastro”

3) Tech Data Italia: “Threat intelligence report 1Q2021 – Italia”

Mercoledì 23 Giugno:

4) M81: ”Recupererete i vostri ultimi dati DB2 in caso di crash? in caso di corruzione dei dati?”

5) CIO Club: “Come affrontare la sfida della cyber security in azienda”

6) Precisely & SSI: “Come una corretta politica di monitoring and reporting aumenta la sicurezza e la compliance di IBM Power i”

Giovedì 24 Giugno:

7) Netwrix & SSI: “La gestione del rischio informatico come processo utile e necessario per un’adeguata protezione dei dati aziendali”

8) M81: “Con IBM i, in meno di 3 minuti: [a] SAVE21 [b] copie di recupero [c] aggiornamento dei dati di test”

9) iTech: “The Real Effects of Malware on IBM i”

Per iscrivervi CLICCATE QUI.