Scalo Milano è un villaggio outlet situato subito fuori Milano che comprende marchi di moda, F&B e design. L’outlet Scalo Milano è un luogo creato per uno stile d’acquisto dinamico e contemporaneo, che ama le contaminazioni e si evolve rapidamente tra occasioni imperdibili e nuove proposte. In linea con la dinamicità del suo stile e con l’obiettivo di innovare e digitalizzare la user experience dei suoi clienti, Scalo Milano ha deciso di rinnovare la segnaletica informativa all’interno all’outlet adottando soluzioni per il digital signage di LG Electronics. Sono stati, quindi, installati 16 display della serie High Brightness (modello 55XF3E) che si distinguono per l’impatto visivo e la flessibilità di utilizzo in qualsiasi contesto commerciale.

Di questi display, 6 sono stati utilizzati per creare delle postazioni Wayfinder in corrispondenza delle entrate. L’impiego di pannelli digitali al posto delle tradizionali piantine stampate permette di poter fornire ai visitatori informazioni sempre aggiornate e ha azzerato la necessità di stampare nuove mappe ogni volta che viene aperto un nuovo negozio, con un risparmio in termini di ore uomo e una maggiore attenzione all’ambiente.

I restanti 10 pannelli sono stati utilizzati per creare 3 totem bifacciali e 4 totem monofacciali che sono stati posizionati all’interno dei viali di Scalo Milano. I totem servono per dare ai clienti informazioni di servizio, come gli orari di apertura e le promozioni in corso, e dare spazio alle campagne promozionali dei vari brand.

Oggi più che mai i messaggi commerciali, per essere efficaci, richiedono un impatto visivo immediato e necessitano di soluzioni tecnologiche innovative che li rendano “magnetici” e coinvolgenti. I display di LG della serie High Brightness sono stati pensati per rispondere a queste esigenze. Creati per farsi notare, vantano una luminosità elevata (3000nit), che consente una visibilità eccezionale e la possibilità di comunicare qualsiasi messaggio in modo unico e indimenticabile che sia una mappa o una promozione fatta ad hoc per il cliente. Dotati di pannello IPS sono, inoltre, in grado di garantire un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni angolazione. Il pannello LG IPS fornisce, infatti, un’ampia gamma di angoli di visualizzazione che consentono una visione chiara del contenuto indipendentemente dalla posizione dell’utente.

La serie 55XF3E, scelta da Scalo Milano, è progettata per installazioni outdoor e si adatta perfettamente a diversi ambienti esterni, non richiedendo l’applicazione di protezioni aggiuntive. Inoltre, con grado di protezione IP56, garantisce un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. È progettata per essere impermeabile oltre che resistente agli effetti dannosi di sole, pioggia, neve, polvere e vento, caratteristiche essenziali per l’installazione all’aperto. Grazie al livello di luminosità elevato garantisce performance eccellenti anche in condizioni di luce solare forte e diretta. Questo tipo di display offre grande flessibilità di utilizzo, può essere posizionato su pareti, soffitti e diversi altri supporti. Inoltre, il vetro frontale temperato è dotato di una pellicola infrangibile per prevenire gravi danni anche in caso di impatto.

“Siamo davvero molto contenti di essere stati selezionati da Scalo Milano per rinnovare il parco display all’interno del village utilizzati per intrattenere e informare i suoi clienti. Le nostre tecnologie all’avanguardia e le nostre soluzioni di Digital Signage rispondono, in modo puntuale ed eccellente, all’esigenza sempre più imperante di comunicare con i clienti in modo dinamico e innovativo. I display della serie High Brightness, grazie all’elevata qualità delle immagini e alle molteplici opportunità di implementazione ci permettono di offrire installazioni con un forte impatto visivo in grado di catturare l’attenzione di chi le osserva”, ha commentato Maurizio Manera, LGEIS ID Team Leader vertical team.

“Questa partnership rientra nel più ampio progetto di trasformazione digitale che abbiamo intrapreso con lo scopo di essere sempre più rispondenti alle mutate esigenze dei nostri visitatori. Informazione e intrattenimento rappresentano le chiavi per creare un rapporto ancora più stretto con i consumatori, a cui vogliamo offrire un’esperienza di shopping puntuale, completa e innovativa”, afferma Andrea Contino, Marketing & Communication Director di Scalo Milano Outlet & More.