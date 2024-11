Mercato del Gambling non Aams: è sicuro?

Se stai decidendo di aprire un conto gioco su un sito di casino e scommesse non aams, è giusto che prima tu sia certo che questo mercato sia sicuro al 100%. In questo articolo analizziamo i punti principali di tale quesito e ti spieghiamo perché i siti di gaming non aams sono sicuri come quelli adm analizzando i punti salienti come la differenza col mercato italiano, quali sono le licenze più affidabili, i pagamenti online e il gioco sicuro.

Differenze fra mercato del gioco aams e non aams

Spesso questi due mercati vengono messi a confronto quasi come se fossero rivali. E semplificando molto si dice che i siti adm sono legali e quelli non aams non lo siano. In realtà tale affermazione è sbagliata. Infatti le piattaforme con licenze straniere (di cui fra poco ti diremo quali sono le migliori) sono perfettamente legali e sicure in tutto a livello globale. L’unica differenza con quelli adm è che le società non aams hanno sedi legali in paesi stranieri e quindi sono soggetti a seguire le regole di tali nazioni, come alpino casino, che offre un’ampia gamma di opzioni di gioco in totale sicurezza.

Quali sono le 5 migliori licenze internazionali per siti non aams?

Sono decine i paesi sia europei che extraeuropei che vantano un sistema di gioco legale e sicuro. Ma se dobbiamo scegliere i 3 migliori osservando con l’occhio del giocatori, non abbiamo dubbi. Le licenze internazionali migliori per autorevolezza e storia sono quelle legati alla Malta Gambling Authority, la UK Gambling commission, la Curacao eGaming, la Gibraltar Gambling Commissioner e la Isle of Man Gambling Supervision Commission. Esse sono l’alter ego internazionale di quello che ADM rappresenta per l’Italia.

Crittografia, policy antiriciclaggio, protezione dei dati personali

La sicurezza dei dati, specie su account di siti internet in cui si depositano soldi veri e in un’epoca in cui gli attacchi hacker sono un pericolo serio, è una caratteristica fondamentale dei siti non aams. Queste piattaforme propongono crittografia SSL e TLS per la trasmissione dei dati ai server, policy di antiriciclaggio molto restrittive e sempre in continuo aggiornamento con verifiche KYC ma anche articolate procedure GDPR per la protezione dei dati personali.

Pagamenti valute Fiat e cripto

Anche la parte delle transazioni di denaro, sia in fase di deposito che in fase di prelievo è una tematica basilare quando si parla di sicurezza nei siti di casino e scommesse non aams. Questi siti hanno contratti e partnership con strutture che assicurano pagamenti veloci e sicuri: stiamo parlando dei migliori e più prestigiosi e-wallet, dei circuiti di carte di credito ma anche delle criptovalute più famose come Bitcoin, Dogecoin, Litecoin ed Ethereum. Inoltre utilizzando la blockchain, i siti non aams si differenziano da quelli adm che invece non permettono transazione con valute digitali.

Prevenzione sul gioco compulsivo

Così come i bookmakers e i casino adm anche le piattaforme con licenza a Malta, UK, Gilbilterra, Curacao e Isole Man promuovono un gioco responsabile e sicuro. Queste società lavorano a stretto contatto con associazioni danno supporto per la ludopatia e il gioco problematico. Quindi se aprirai un conto gioco su un siti stranieri potrai tranquillamente modificare i limiti di deposito e gioco oppure autoescluderti per un determinato tempo.

Conclusioni

Tutte le informazioni che ti abbiamo dato sul mercato del gambling non aams ci porta a poterti dire in tutta trasparenza che questi siti sono sicuri al 100%. Sia per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche sia per quanto riguarda il gioco responsabile. Puoi quindi aprire un account su un sito non aams in tutta tranquillità purchè il tuo obiettivo sia quello di intrattenerrti, divertirti e provare a vincere ma senza giocare mai d’azzardo nel vero senso della parola.