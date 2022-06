Pro e Contro di Giocare a Crazy Time Gratis

Crazy Time è un popolare intrattenimento da casinò online. Il gioco ha uno schema classico del software Wheel of Fortune. Viene utilizzata una ruota con settori. Un croupier umano guida il gioco; quindi, l’intrattenimento si trova nella sezione del casinò dal vivo. Alcuni siti web permettono di giocare a Crazy Time gratis. Tuttavia, vediamo tutti i lati positivi e negativi del software di pratica in modalità demo.

L’essenza del tempo folle

È un gioco di fortuna. Non contano le strategie, le abilità o il background. I giocatori vedono una Ruota della Fortuna con decine di settori. Ogni settore ha un determinato premio. La puntata del giocatore può variare da 0,1 a 1.700 dollari. Un croupier fa girare la Ruota e i giocatori ricevono un premio. Nel corso del gioco, possono cadere 4 tipi di bonus:

– Lancio della moneta;

– Caccia al contante;

– Tempo di follia;

– Pachinko.

In genere, questi bonus offrono generosi moltiplicatori o premi aggiuntivi.

Si noti che, poiché il gioco è guidato da un croupier reale, i casinò online raramente permettono ai clienti di praticare il Crazy Time gratis. Per lo più, sono accettate solo scommesse con denaro reale.

I vantaggi di giocare a Crazy Time gratis

Questa soluzione presenta i seguenti vantaggi:

1. I neofiti possono iniziare la loro carriera di giocatori d’azzardo senza rischi. Quando un principiante entra nel mondo del gioco d’azzardo, tutto è nuovo per lui/lei. È molto facile perdere tutto il proprio denaro. Studiare un software in modalità demo permette di evitare perdite di denaro dovute alla non conoscenza.

2. I giocatori possono studiare il gameplay, analizzare le sue caratteristiche e imparare le regole e i principi del divertimento. Se non avete mai giocato a questo gioco, provare Crazy Time gratis sarà un’ottima opzione per scoprire come funziona e studiare le regole senza rischiare fondi reali.

3. Analizzare tutti i bonus e capire come moltiplicano le vincite.

Contro di praticare Crazy Time gratuitamente

Come già detto, pochissimi casinò permettono ai giocatori di provare i giochi in modalità demo. Altri svantaggi sono:

1. Le vincite non sono reali e non sono riscattabili in denaro. Poiché i giocatori utilizzano fiches virtuali per esercitarsi, anche tutti i premi sono virtuali. Pertanto, è impossibile riscattarli in denaro reale. Se un giocatore vince un jackpot, non lo otterrà.

2. Niente adrenalina ed eccitazione. I giocatori vengono nei casinò per provare l’emozione di giocare. La modalità demo non dà la gioia e il piacere di giocare come se si giocasse con soldi veri.

L’intrattenimento ha lati positivi e negativi. Pertanto, è consigliabile provare Crazy Time gratis e poi passare al gioco con denaro reale. Questa sarà la strategia migliore.

Crazy Time è un gioco di pura fortuna. Pertanto, mentre alcuni giocatori tendono a utilizzare la modalità demo per testare nuove strategie e padroneggiare le abilità per giocare con denaro

reale, qui non è il caso. È impossibile prevedere l’esito della sessione di gioco. L’applicazione della strategia è inutile.

Suggerimenti per i neofiti per iniziare una carriera di gioco d’azzardo con successo

1. Non trascurate di giocare gratuitamente. Testate sempre il software di gioco d’azzardo in modalità demo per studiare come funziona l’intrattenimento.

2. Quando si gioca con denaro reale, non utilizzare più del 13% dell’intero bankroll. Questa è una delle regole fondamentali di una saggia gestione del bankroll, che vi aiuterà a evitare il fallimento in caso di una serie di perdite.

3. Stabilite dei limiti per i fondi guadagnati e per quelli persi. Non violate mai i limiti stabiliti. Non cercare di recuperare o vincere un po’ di più. Abbandonare immediatamente il gioco quando si raggiunge il limite stabilito.

4. Scegliere giochi con alto RTP o basso margine della casa. La prima nozione mostra quali percentuali dei fondi investiti da tutti gli scommettitori tornano ai giocatori (si noti che i rendimenti sono assegnati in modo non uniforme). La seconda indica il vantaggio del casinò, cioè la percentuale di vincita del casinò.

Crazy Time è un gioco semplice che non richiede alcuna abilità e conoscenza. Questo intrattenimento è adatto ai giocatori che vogliono tentare la fortuna e sanno come allocare saggiamente il bankroll.