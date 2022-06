TOP-5 Premi e Bonus per i Giocatori di Casinò

Le promozioni sono caratteristiche distintive dei siti di gioco d’azzardo online. I casinò tradizionali non offrono alcun tipo di ricompensa per chi porta denaro nei loro stabilimenti. Nel caso del gioco d’azzardo online, la concorrenza è alta. Nel tentativo di attirare un maggior numero di clienti, le amministrazioni dei casinò online offrono ricche politiche di promozione e diversi tipi di premi. https://wazamba.com/it/ è uno degli esempi più brillanti di siti di gioco d’azzardo affidabili, con bonus generosi, scommesse ragionevoli e condizioni di gioco favorevoli.

TOP-5 delle promozioni più richieste

Ogni casinò online cerca di sviluppare promozioni nuove e allettanti per attirare un pubblico più ampio. Tuttavia, la maggior parte dei bonus offerti dai moderni casinò online è la stessa. Ecco quindi i 5 bonus più comuni:

1. Promozione di iscrizione (o di benvenuto)

Si tratta di un classico tipo di premio del casinò per la prima ricarica del conto. Tutti i siti di gioco d’azzardo offrono questa offerta (in caso contrario, scappate e non registratevi su questi siti). Di solito, i casinò raddoppiano o addirittura triplicano gli investimenti dei neofiti. Nella maggior parte dei casi, l’entità della promozione di benvenuto varia tra il 100% e il 250%. Alcuni siti web aggiungono anche dei giri gratuiti. Pertanto, l’offerta di iscrizione può apparire come segue:

– 150%;

– 100% + 50 GG;

– 250% + 250 GG.

Alcuni siti web offrono pacchetti di benvenuto. Si tratta di una serie di premi per diversi investimenti consecutivi. Di solito, questi pacchetti vengono forniti per tre, quattro o cinque rifornimenti. Per esempio:

– 150% + 50 GG sul 1° deposito;

– 50% sul 2° investimento;

– 50% + 50 GG al 3° rifornimento;

– 150% + 150 GG sul 4° deposito.

Si noti che la maggior parte dei casinò limita l’importo minimo del deposito e l’importo massimo del bonus.

2. Cashback

Passiamo quindi al prossimo tipo di ricompensa comune. Il cashback è una compensazione per le perdite. È un modo nuovo ma piuttosto popolare per incoraggiare i giocatori sfortunati. Per rallegrare i giocatori che hanno perso gran parte del loro bankroll, i casinò offrono il cashback. Viene calcolato in seguito alla perdita di una certa somma di denaro. Di solito, l’entità del cashback aumenta con l’aumento di livello in un programma di fedeltà e varia dal 10% al 35%.

3. Promozioni di ricarica e abbinamento

Si tratta di offerte settimanali che vengono attivate quando si utilizza il bonus/pack di benvenuto. Tali premi implicano la moltiplicazione dei fondi o l’erogazione di giri gratuiti per aver effettuato depositi in determinati giorni della settimana. Ecco un esempio di promozione di ricarica: 75% fino a 100$ per depositi superiori a 25$ il mercoledì. Ciò significa che se i giocatori ricaricano i conti il mercoledì, possono richiedere il bonus.

4. Offerte per il fine settimana

Le condizioni del bonus sono simili a quelle del precedente, con l’unica differenza che queste offerte sono valide nei fine settimana. Di solito, i casinò online incoraggiano i clienti a depositare il sabato e la domenica offrendo promozioni dal 50% al 150%.

5. Gioco del mese

Si tratta di una ricompensa piuttosto giovane sui siti di gioco d’azzardo. Viene utilizzato per attirare l’attenzione dei giocatori su un software di nuova introduzione o su giochi particolari. Nella maggior parte dei casi, per questa offerta vengono utilizzate le slot. I giocatori che vogliono provare questo software ottengono ulteriori giri gratuiti. Servono come strumento conveniente per incoraggiare i giocatori a giocare a uno o all’altro intrattenimento.

Probabilmente avrete sentito parlare delle promozioni senza deposito, ma notate che al giorno d’oggi sono utilizzate piuttosto raramente. Sono sempre meno i siti di gioco d’azzardo che offrono offerte senza deposito per la registrazione.

Per tracciare una linea di demarcazione, ricordate che qualsiasi promozione offerta da un casinò online è soggetta a rollover. Pertanto, prima di attivare un bonus, studiate attentamente i suoi requisiti di rollover. A volte, i rollover sono troppo alti e sopravvalutati, tanto che anche la ricompensa più grande si rivela inutile, ed è meglio non utilizzare affatto tali promozioni. Pertanto, i bonus dovrebbero essere valutati solo insieme alle loro politiche di rollover.