Il distributore a valore aggiunto punta in questo modo su Augmented Collaboration e Augmented Analytics

Attiva Evolution – divisione a valore di Attiva – punta sulla diffusione di due tecnologie avanzate per rispondere alle nuove sfide di un mondo in continua trasformazione. L’Augmented Analytics e l’Augmented Collaboration segnano un salto evolutivo nell’approccio alla gestione e all’analisi del dato così come all’Unified Communication & Collaboration, grazie all’unione di Realtà Aumentata, Business Intelligence e Intelligenza Artificiale, che consentono alle imprese di organizzare il lavoro con soluzioni agili, ad alto tasso di mobilità e flessibilità.

Per introdurre tali innovazioni sul mercato, il VAD ha chiuso accordi di distribuzione con iGenius e SPACE1, due tra i più interessanti player del settore.

iGenius – il primo advisor per la data intelligence

La piattaforma Crystal di iGenius, definita come il primo advisor per la business intelligence, è uno strumento di Augmented Analytics, che permette ai professionisti di accedere ai dati aziendali a voce, sfruttandoli per prendere decisioni veloci ed efficaci. Se è vero che da anni l’attenzione delle aziende è volta ad estrarre valore dai dati business, spesso gli strumenti per farlo sono accessibili solo a chi “parla la lingua dei dati” o che hanno specifiche competenze tecniche. Crystal rende l’analisi dei dati accessibile, permettendo a tutti i professionisti di prendere decisioni data-driven in tempo reale. Pensato per offrire la massima accessibilità anche in mobilità e con casi d’uso rodati, in settori quali il reparto vendite e gestione commesse, produzione e manutenzione, la piattaforma di iGenius riduce i tempi di apprendimento e aumenta la produttività, grazie all’uso di sistemi AI, uniti a quelli di Business Intelligence, che permettono di individuare rapidamente ciò che serve, rilevare le eventuali anomalie ed eseguire proiezioni sui trend futuri.

SPACE1 – Il futuro della collaborazione remota è qui

Sfruttando funzionalità avanzate di Realtà Aumentata, Knowledge Management e Intelligenza Artificiale, il prodotto SPACE1 Augmented Collaboration offre alle imprese un ambiente profondamente collaborativo, che punta all’ottimizzazione dei processi, attraverso l’adozione di strumenti multipiattaforma (PC, tablet, smartphone e visori/smartglass), per ridurre le distanze, assicurare la business continuity, comunicare e condividere qualsiasi tipo di contenuto con la massima facilità, qualità e sicurezza. Dalla formazione delpersonale

all’assistenza clienti, passando per la possibilità di eseguire presentazioni coinvolgenti, questo nuovo livello di UCC consente di potenziare la produttività aziendale.

“L’attività di scouting è da sempre il motore della nostra attività. La nostra missione è quella di soddisfare le aspettative del nostro canale distributivo con soluzioni nuove e innovative, come iGenius e SPACE1, che siano sempre un passo avanti in termini tecnologici rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Lo sviluppo del business delle aziende dipenderà sempre di più anche dalla loro capacità di evolversi con strumenti che mettano in grado loro di snellire i processi per dare risposte sempre più rapide e puntuali”, spiega Lorenzo Zanotto, BU Sales Manager di Attiva Evolution.