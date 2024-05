Axiante è partner di Quant Retail per il category management

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, annuncia una partnership strategica con Quant Retail, società con sede in Repubblica Ceca e 20 anni di esperienza nello sviluppo di un software proprietario per la gestione degli spazi commerciali, delle categorie e delle gamme di prodotti.

Riprogettare gli spazi e l’organizzazione interna dei punti vendita è oggi un obiettivo comune a tutte le aziende del retail. Con la crescita esponenziale della gamma degli assortimenti e la continua proliferazione delle referenze, è emersa infatti l’esigenza di soluzioni che aiutino nella pianificazione degli spazi espositivi e nella scelta dei prodotti da mettere a scaffale.

La Quant Retail Platform, sviluppata da Quant Retail e proposta sul mercato italiano da Axiante, permette di gestire in modo efficace gli spazi grazie alla generazione automatica di planogrammi adattati per ciascun negozio e ottimizzati sulla base delle vendite. Già utilizzata per gestire l’esposizione di migliaia di negozi in 17 Paesi in tutto il mondo, la piattaforma intelligente di Quant Retail è una soluzione completamente integrata che racchiude diversi moduli applicativi in un unico ambiente: dalla planimetria al category management, dalla gestione della domanda al listing dei prodotti.

La soluzione risponde infatti alle esigenze di category management e space allocation avvertite anche dalle aziende italiane, alle prese con la revisione continua degli assortimenti per soddisfare la richiesta dei clienti e migliorare la marginalità dei punti vendita. Grazie alla disponibilità di un proprio data center in Europa, la partnership con Quant Retail permette di offrire ai clienti di Axiante una soluzione cloud-based completa a costi molto competitivi.

Con un’esperienza ventennale al fianco delle aziende nei progetti di category management, Axiante ha selezionato per il mercato italiano una soluzione in grado di migliorare la visibilità dei prodotti, l’esperienza del cliente e l’efficienza logistica, riducendo le scorte in eccesso e ottimizzando lo spazio vendita. Le aziende che hanno già sperimentato la piattaforma Quant hanno registrato un aumento delle vendite tra il 5 e il 15% nelle categorie chiave e una riduzione delle scorte in eccesso nei negozi del 20-30% un anno dopo l’implementazione.

Grazie alla combinazione dei dati grezzi con le informazioni contenute nel planogramma, la piattaforma offre utili funzionalità di reporting, condivisione e controllo, consentendo anche una più facile collaborazione tra i diversi negozi e con i partner commerciali e una migliore gestione del personale. Gli esperti della business unit “Retail” di Axiante sono a disposizione per guidare l’industria di marca e le aziende del settore nell’adozione del software, adatto a ogni contesto retail.

Nelle aziende di maggiori dimensioni, che non abbiano già scelto una soluzione mono-marca per tutta la filiera, l’adozione della piattaforma Quantum consente infatti di poter fare affidamento su un sistema moderno, strutturato e completo, dalla distribuzione al replenishment dei negozi. E, visti i costi contenuti, anche le realtà più piccole possono beneficiare di una soluzione moderna ed efficiente, sostituendo software più datati.

La piattaforma di Quant Retail garantisce funzionalità innovative sempre a portata di mano, per la gestione dello space planning, come i template nel disegno degli scaffali, in un ambiente unificato e user-friendly che guida l’utente in un percorso intuitivo. Allo stesso tempo, mette a disposizione importanti funzionalità customizzabili, senza le usuali limitazioni dei software tradizionali.

“Abbiamo selezionato per le imprese italiane una soluzione moderna e innovativa, che offre funzionalità specifiche per il mondo del retail, frutto di un’esperienza pluriennale e diretta nel settore”, spiega Stefano Barzaghi, Project Manager della Business Unit Retail di Axiante. “Quantum Retail offre ciò di cui le aziende italiane hanno bisogno per semplificare la pianificazione, ottimizzare lo spazio vendita e migliorare i processi chiave e Axiante è pronta a guidarle e accompagnarle in questo percorso di innovazione”.

Forte di una solida esperienza al fianco dell’industria di marca e dei retailer nella pianificazione degli assortimenti espositivi, Axiante si propone di affiancare i retailer italiani con un ruolo di consulenza e formazione, aiutandoli nelle fasi di analisi delle esigenze specifiche, customizzazione e configurazione della soluzione, training e formazione degli addetti.