EikonTech, concessionaria di prodotti legati al mondo del Programmatic Buying, supporta sia i Trading Desk che i clienti che vogliano internalizzare la gestione digitale, offrendo soluzioni con caratteristiche esclusive nel panorama europeo ed internazionale. EikonTech fa parte di Numatec, holding con sede a Miami, che possiede e gestisce un portafoglio in rapida crescita di aziende tecnologiche di primo livello nel marketing digitale in 22 paesi.

Sbarcata sul mercato italiano nel 2019 a Milano come reseller esclusivo della DSP di Zeta (ex RocketFuel/Sizmek), EikonTech ha ampliato progressivamente la sua offerta di prodotti andando a includere soluzioni DCO (Dynamic Creative Optimization), Audience Profiling and Analytics e CDP (Customer Data Platform).

L’obiettivo primario di quest’anno dell’azienda sarà quello di lavorare nell’ambito della Connected TV, un mercato di cui si discute da anni e che ora ha raggiunto un’ampiezza e una maturità tale da essere diventato una priorità per i brand.

Con l’avvicinarsi del 2022, il goal principale di EikonTech sarà quello di rendere la propria proposta Cookieless. Su questo focus risulta strategica la partnership con Zeta, uno dei top player globali per copertura dati (CRM-CDP-DMP) e per sviluppo di soluzioni all’avanguardia.

Attualmente il team in Italia è composto da 6 persone, guidate da Davide Tarabelloni (EMEA Commercial Director) che vanta una consolidata esperienza del settore. Tra queste figurano Andrea Spinelli (Head of Account Manager EMEA) e Michele Sabbatini (Senior AM Italy & Spain) con i quali Tarabelloni ha condiviso precedenti esperienze lavorative (Rocketfuel/Sizmek).

A loro si aggiunge il neoarrivato Giuseppe Astorino (precedentemente Amazon e Sizmek/Rocketfuel), il quale andrà a ricoprire la carica di Sales Director Italy, con il compito di gestire il mercato italiano per tutti i prodotti della suite.

“La sfida che abbiamo affrontato e che stiamo portando avanti è quella di rimettere sul mercato un prodotto di indubbia qualità, conosciuto dai key player del settore e apprezzato grazie alle performance che è in grado di assicurare”, ha commentato Davide Tarabelloni, EMEA Commercial Director di EikonTech. “Grazie all’elevato livello di supporto e preparazione che contraddistingue il nostro team di consulenti, siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati per il mercato italiano nel 2020. Il principale goal del 2021 sarà poi quello di ampliare la nostra presenza a nuovi mercati Europei ed Extra-Europei”.