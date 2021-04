ESPRINET, attivo nel Sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha scelto di ricompensare con un premio straordinario del valore di 600 euro lordi la grande adattabilità e coesione dimostrata dai suoi dipendenti nel 2020, che si è dimostrato essere il miglior anno di sempre. Nell’anno del suo ventesimo anniversario, infatti, il Gruppo ha raggiunto un fatturato di 4,5 miliardi di euro, superando tutte le attese, grazie all’impegno e alla dedizione di un Team di oltre 1.600 professionisti, dislocati tra Italia, Penisola Iberica e Marocco.

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di ESPRINET: “Durante un anno difficile come quello che si è da poco concluso, Esprinet non si è mai fermata e, anzi, contiamo nel primo semestre del 2021 di rinforzare ulteriormente la nostra squadra con oltre 110 nuove assunzioni. Nell’anno appena trascorso manager e dipendenti sono stati capaci di cambiare le loro abitudini e creare una nuova routine quotidiana, continuando ad essere sempre al fianco dei nostri clienti e dei nostri fornitori.

Siamo molto orgogliosi di quello che il nostro Team è stato in grado di fare per permetterci di portare avanti in maniera eccellente il nostro business, per questo ci teniamo a ringraziarli con un gesto concreto”.

L’organico di Esprinet continua a crescere

Nel corso del 2020, il Gruppo Esprinet ha assunto 259 nuove persone. La selezione e il recruiting di nuovi candidati sono continuati anche durante il periodo di lockdown ed i nuovi assunti hanno potuto iniziare a lavorare direttamente in smartworking grazie alla consegna a domicilio di tutta la dotazione tecnologica necessaria.

Per la prima metà del 2021, sono previste 110 nuove assunzioni tra l’Italia e la Penisola Iberica. In Italia si prevede l’ingresso di 54 nuovi dipendenti, di cui 29 incrementali, per rafforzare i Team di lavoro nelle aree di vendita e marketing, logistica e personale. I nuovi ingressi saranno distribuiti tra le sedi di Vimercate, Cambiago/Cavenago e Cornaredo.

Nella Penisola Iberica si intende assumere 56 dipendenti, di cui 41 incrementali, distribuiti nelle delegazioni di: Madrid, Saragozza, Porto, Lisbona, Barcellona e Bilbao. Queste assunzioni amplieranno i Team di lavoro principalmente nelle aree di vendita e marketing.

Esprinet inoltre si impegna da sempre per la crescita e la formazione dei propri professionisti.

Per questo motivo, a partire da febbraio 2021, ha reso possibile ai dipendenti candidarsi per posizioni aperte non solo a livello nazionale ma anche internazionale, favorendo così la mobilità interna tra le diverse sedi del Gruppo e agevolando la crescita lavorativa ed inter-funzionale.

A dimostrazione di quanto la formazione sia una priorità per il Gruppo, nel 2020 sono state erogate in totale 22.177 ore di e-learning, con contenuti a supporto delle priorità di business. È stato inoltre realizzato un progetto volto a creare un Learning Experience Environment digitale completamente rinnovato, che ha comportato una profonda rivisitazione del catalogo tradizionale dei corsi, per arricchirlo con contenuti innovativi e sempre aggiornati.

Azioni per il welfare dei dipendenti

Nel 2020, il distributore ha lanciato il progetto Esprinet4YOU, volto a promuovere il benessere dei dipendenti di tutte le società del Gruppo.

In particolare, nel corso del 2020 è stato erogato un credito Welfare a tutti i dipendenti delle società italiane, oltre a una quota aggiuntiva indirizzata al personale con coniuge/figlio disabile. Nel catalogo, consultabile su una piattaforma online specifica, sono inclusi servizi relativi all’ambito sanitario, educativo e di supporto alla genitorialità, di cura della persona e della casa, convenzioni per benessere e tempo libero, abbonamenti, buoni shopping e un’ampia categoria di rimborsi.

Nel corso di dicembre 2020 è stato assegnato a tutti i dipendenti di Esprinet Iberica un buono spesa spendibile presso una grande catena commerciale presente in Spagna e Portogallo.

Per il 2021 Esprinet sta implementando una gamma più ampia di benefici sociali legati al progetto Esprinet4YOU, che mirano a sostenere i dipendenti e le loro famiglie, fornendo loro una serie di servizi direttamente in azienda, come ad esempio la lavanderia e la farmacia.