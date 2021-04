Tech Data ha annunciato in data odierna l’aggiunta di HPE Financial Services (HPEFS) come partner finanziario della soluzione TaaS (Tech-as-a-Service) B2B.

HPE Financial Services porta una conoscenza specialistica del mercato IT e una serie di condizioni di finanziamento che rendono i modelli As-a-Service più accessibili ai partner del segmento PMI, proposta di noleggio operativo da 24,36,48,60 mesi e requisiti hardware minimi più flessibili. Inoltre, la sua funzionalità eSignature permette una procedura ancora più agile e digitalizzata con soluzioni di finanziamento disponibili per tutti i brand della linea Tech Data.

L’offerta TaaS di Tech Data lavora con più partner finanziari, tra cui una serie di banche e istituti di credito, per offrire una gamma competitiva di opzioni ai partner che cercano di espandere le offerte di soluzioni in abbonamento. Utilizzando il Subscription Builder – che è completamente integrato nella piattaforma eCommerce di Tech Data, InTouch – i partner possono raggruppare hardware, software e servizi di più fornitori in un’unica soluzione e offrirla sotto forma di abbonamento ai propri clienti finali. La piattaforma Subscription Builder per TaaS è inoltre disponibile come soluzione white label per i partner.

Roman Rudolf, Vicepresidente Strategy and Services di Tech Data, ha dichiarato: “Si tratta di un’espansione di un rapporto solido e di lunga data tra HPE Financial Services e Tech Data. Siamo particolarmente entusiasti di aiutare i partner del segmento PMI ad accelerare l’adozione di modelli di abbonamento As-a-Service. La profonda conoscenza del mercato IT di HPE Financial Services significa che ha già familiarità con molti partner della nostra base di clienti, il che permetterà una maggiore agilità nel processo di onboarding e approvazione. Con TaaS, i partner possono godere di un’esperienza completamente digitalizzata con controlli di credito automatici istantanei e preventivi personalizzati forniti in pochi minuti. Tech Data è strategicamente impegnata a sviluppare un’offerta di servizi convincente e un’esperienza digitale migliorata per aiutare i nostri partner a guidare la loro trasformazione dall’acquisto diretto di asset a modelli basati su abbonamento”.

Fabio Albertini, Business Development Manager Services B2B, ha commentato: “TaaS è uno strumento eccezionale, perché aiuta i rivenditori ad offrire un’esperienza end-to-end nella creazione di una subscription, con la possibilità di integrare nel contratto anche i loro sevizi, come installazione e configurazione, aumentando così la fidelizzazione dei clienti. Con l’aggiunta di HPE Financial Services, l’offerta sarà più completa e sapremo garantire ai nostri clienti un servizio ancora più competitivo sul mercato”.

Patrick Leoni, HPE Financial Services GTM Leader – EMEA & APJ, ha concluso: “TaaS B2B di Tech Data è un’offerta leader sul mercato e Tech Data sta aiutando i rivenditori a soddisfare la domanda di soluzioni flessibili da parte dei clienti. HPEFS condivide la stessa attenzione per i rivenditori e i risultati di business dei clienti lungo il loro percorso di consumo di IT.”