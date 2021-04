Infinidat, azienda specializzata in soluzioni di data storage enterprise multi-petabyte, annuncia la nascita del Channel Accreditation Program, sviluppato con l’obiettivo di aiutare e sostenere i propri partner di canale in tutto il mondo, favorendone il successo. Il nuovo programma offre molteplici percorsi, che vanno ad aggiungersi all’ampia offerta formativa online che l’azienda mette a disposizione dei partner. Questo ampliamento fa parte della strategia di Infinidat, che crede fortemente nella necessità di investimenti continui al fine di supportare al massimo il proprio canale distributivo ed instaurare rapporti solidi e duraturi. Il Channel Accreditation Program permetterà, inoltre, ai partner di migliorare le proprie competenze per far fronte, grazie alle soluzioni di Storage Infinidat, alle complesse e sempre nuove esigenze dei clienti Enterprise.

Attraverso il nuovo Accreditation Program di Infinidat, i partner di canale hanno l’opportunità di dimostrare ai clienti finali del mercato Enterprise che sono stati completamente formati, esaminati e accreditati per vendere i prodotti di Data Storage Infinidat. Per ricevere l’accreditamento è necessario completare l’intero programma, sviluppato su quattro percorsi: Partner-ready Track, Sales Track, Technology Track e Solutions Track.

“I partner di canale sono strategici per Infinidat ed è per questo motivo che continuiamo a investire nel loro successo. Il nuovo programma di accreditamento è stato sviluppato proprio per favorire i nostri partner, dando loro strumenti utili per promuovere la crescita del business “, ha affermato Hanan Altif, Channel Sales Director, EMEA e APJ di Infinidat. “L’ampliamento della nostra offerta di formazione online indica che, nonostante le restrizioni causate della pandemia da COVID-19, lo smart working e la lenta riapertura dei Paesi, i partner di canale possono sempre ricevere la formazione di cui hanno bisogno per vendere efficacemente le nostre soluzioni di Storage Enterprise”.

Infinidat, nel corso di questi 10 anni di attività, ha collaborato con tanti Integrators e Value Added Resellers (VAR), ai quali ha sempre garantito un ottimo livello di formazione e supporto. Con la crescita costante registrata da Infinidat e l’accesso nel mercato delle Large Enterprise, il programma di canale dell’azienda ha dovuto fare un ulteriore passo in avanti rispetto al già importante sviluppo, avvenuto lo scorso anno, del nuovo portale interamente dedicato ai partner.

Il potenziamento dell’offerta formativa garantito dal nuovo Accreditation Program, con diversi livelli di accreditamento, è la risposta di Infinidat alle richieste di un numero sempre crescente di partner di canale, che hanno manifestato la necessità di accedere a più contenuti e ricevere un maggiore supporto da parte dell’azienda. La domanda di storage multi-petabyte è in crescita, questo significa nuove opportunità per più partner di canale e di conseguenza la necessità da parte di Infinidat di migliorare il proprio Channel Program a livello mondiale per supportare questa crescita.

“Il valore aggiunto ottenuto grazie al Channel Program di Infinidat continua ad aumentare. Per questo motivo, siamo molto interessati al nuovo Channel Accreditation Program offerto dall’azienda”, ha affermato Sergey Grintsevich, capo del dipartimento di tecnologie e soluzioni avanzate, Softline, uno dei maggiori rivenditori di Infinidat in Russia. “Tutto ciò che possiamo fare per ottenere un vantaggio sul mercato aiuta la nostra attività. Il supporto che riceviamo dal team di canale di Infinidat per migliorare la nostra competitività sul mercato è eccezionale”.

“L’investimento di Infinidat nel proprio Channel Partner Program ci motiva ulteriormente nella vendita delle loro soluzioni, perché sappiamo che l’azienda farà tutto il possibile per supportarci ed accrescere le nostre competenze al fine di acquisire nuovi clienti”, ha affermato Joe Ciocco, Regional CTO, CBTS. “Lavorare con Infinidat non rappresenta un impegno temporaneo, ma implica una vera e propria relazione personale. In qualità di partner, apprezziamo le risorse messe in campo per aiutarci a svolgere al meglio il nostro lavoro. Avere l’opportunità di ricevere nuova formazione online sui prodotti di Data Storage Infinidat e diventare partner accreditati ci aiuterà sicuramente ad ampliare il nostro business”.

Nell’ottica di migliorare l’esperienza dei partner di canale con Infinidat, l’azienda ha rinnovato e modificato la propria offerta formativa online per coprire una più ampia gamma di contenuti di prodotto, scenari di “customer engagement” e training online. I team Infinidat dedicati ai Channel Partner, inoltre, lavorano incessantemente per soddisfare le esigenze e le richieste specifiche suddivise per le differenti regioni. Il nuovo programma di accreditamento andrà, quindi, a rafforzare la capacità del canale di assistere i clienti enterprise e i provider di servizi cloud.