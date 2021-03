KAIROS, pensata per la produzione video live per il settore del broadcast e per gli eventi live, consente a Creative Technology di gestire la transizione da SDI a IP

Creative Technology (CT), parte del gruppo internazionale NEP, ha deciso di usare KAIROS – l’innovativa piattaforma Panasonic per la produzione video basata su IT/IP destinata a rivoluzionare il settore del broadcast – nei suoi uffici del Regno Unito e del Nord Europa.

“Il team di Creative Technology ha lavorato per anni allo sviluppo di una strategia IP. Ciò che ci mancava, era una piattaforma che ci permettesse di gestire la transizione dalla banda base SDI al protocollo IP”, ha dichiarato Sid Lobb, responsabile della sezione Integrated Networks & Vision di Creative Technology. “KAIROS rappresenta, in questo senso, un vero punto di svolta. Ci permette di offrire ai nostri clienti la possibilità di mixare e passare da un segnale video all’altro e di distribuire i video in tutti i formati e le risoluzioni richieste dai clienti. Siamo entusiasti all’idea di continuare la nostra collaborazione con Panasonic e di contribuire all’evoluzione della piattaforma KAIROS”.

KAIROS è una piattaforma sviluppata su un’architettura software aperta che si avvale delle capacità dei processori CPU/GPU per offrire prestazioni nettamente superiori, indipendentemente dalla risoluzione e dal formato. Consente un’elaborazione dei segnali video 4K senza compressione e garantisce un supporto completo e simultaneo di segnali in banda base e IP, come ST2110 e NDI – con una velocità di elaborazione con un solo frame di latenza.

Le sue forniture di equipaggiamenti audiovisivi per l’industria televisiva, corporate, dell’intrattenimento e dello sport fanno di Creative Technology uno dei maggiori leader nel settore, nonché un partner tecnologico strategico per le divisioni di Panasonic Broadcast & ProAV e Visual System.

Oltre a rendere KAIROS un punto nodale nell’ambito della propria attività di produzione video, CT ha anche messo a disposizione i propri studi per formare operatori specializzati, che vogliano imparare a sfruttare a pieno il potenziale del sistema.

“L’adozione di KAIROS da parte di uno dei leader mondiali del settore delle produzioni broadcast non fa che confermare il carattere altamente innovativo della piattaforma”, ha dichiarato Andre Meterian, direttore della Professional Video Systems Unit di Panasonic Business. “KAIROS migliora in modo significativo la qualità e l’efficienza dei servizi di produzione video, sia live che streaming, per il broadcast e per gli eventi, diventando un punto di riferimento tra le piattaforme di produzione video di prossima generazione”.