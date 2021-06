Konica Minolta annuncia che in data 20 maggio 2021 si è perfezionata la fusione mediante incorporazione della società Konica Minolta IJ Textile Europe nella società Konica Minolta Business Solutions Italia.

Konica Minolta IJ Textile Europe è un centro tecnologico all’avanguardia, fornitore dei sistemi digitali più avanzati della stampa su tessuto, comprendente un Service Team che supporta i clienti di tutta Europa. Il centro tessile europeo di Konica Minolta a Bregnano (CO) è l’unico showroom al mondo che presenta tre dei sistemi più avanzati per il mercato tessile: i pionieristici NASSENGER SP-1, NASSENGER 10 e NASSENGER 8. Konica Minolta IJ Textile Europe ha clienti localizzati prevalentemente in Italia e Turchia, ma anche nel resto d’Europa.

Konica Minolta Business Solutions Italia è la filiale italiana della multinazionale giapponese che crea e produce le tecnologie più all’avanguardia per l’uso delle immagini negli ambiti Business Technology (soluzioni di stampa per ufficio, stampa di produzione, stampa industriale, soluzioni per la gestione dei processi aziendali e dell’infrastruttura IT), Healthcare (sistemi radiografici e diagnostici) e Industrial-Sensing (materiali ad alte prestazioni come dispositivi e sensori ottici).

La fusione permette di integrare i sistemi di Stampa Tessile all’interno del portfolio di soluzioni di Stampa Professionale di Konica Minolta e consentirà di offrire ai clienti una maggiore qualità di servizio e un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfarne le esigenze di digitalizzazione a 360°, oltre ad una maggiore efficacia dei processi e delle attività commerciali.

La nuova organizzazione risultante dalla fusione conta una popolazione di 210 persone, distribuite sulle tre sedi di Milano, Roma e Bregnano (CO).

Di questo organico, ben 54 persone sono parte del Centro di Ricerca e Sviluppo, mentre le altre 166 rappresentano la struttura di Konica Minolta Business Solutions sul mercato italiano.

L’innovazione è da sempre nel DNA di Konica Minolta che si definisce “una start up di 140 anni”. La sfida dell’azienda è quella di proporre tecnologie e servizi innovativi che aiutino i clienti a migliorare il loro business di oggi e del futuro, rispettando sempre sicurezza e sostenibilità.

“La fusione tra le due aziende ci permette di unire le competenze nella digitalizzazione dei processi e nella gestione dell’infrastruttura IT alle conoscenze specifiche nel settore della stampa tessile, per offrire ai nostri Clienti le migliori soluzioni per la loro trasformazione digitale”, ha dichiarato Enrico Verga, Inkjet Textile Director di Konica Minolta Business Solutions Italia.

“Siamo certi che la nuova organizzazione, frutto di un’intesa sinergica tra due primarie realtà aziendali, costituisca la base per un rinnovato e capillare sviluppo commerciale e che l’unione delle rispettive professionalità e soluzioni ci consentirà di essere ancora più vicini alle esigenze del mercato”, ha commentato Hiroshi Yoshioka, Presidente di Konica Minolta Business Solutions Italia.