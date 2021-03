L’accordo mondiale tra Epson e MyQ prevede l’allineamento dei sistemi di stampa multifunzione e dei software di gestione per aumentare la sicurezza e migliorare l’efficienza

Epson ha siglato una partnership mondiale con MyQ, specialista nello sviluppo e nella gestione sicura dei processi di stampa e nelle soluzioni di integrazione dei sistemi. MyQ Solution è un software che permette di gestire flotte di stampanti anche multivendor in modo semplice, funzionale ed economico grazie alle molte opzioni: stampa da mobile, funzioni di sicurezza, interfaccia utente, modalità di scansione e flussi di lavoro, distribuzione del software.

La collaborazione unisce i punti di forza di MyQ con i notevoli vantaggi offerti dai multifunzione inkjet per l’ufficio di Epson, ovvero maggiore efficienza, aumento della produttività, riduzione dei costi e salvaguardia dell’ambiente. In questo modo per le aziende sarà più semplice integrare flotte miste, gestire i diversi sistemi, aumentare i livelli di sicurezza e di controllo sulle unità, ridurre i costi.

Darren Phelps, vicepresidente di Epson Europa, ha dichiarato: “Molte aziende stanno cercando di adottare nuovi processi e adattarsi a nuovi modi di lavorare, migliorando la sicurezza e i flussi di lavoro per alleviare la pressione causata dal maggior numero di configurazioni remote. Altre realtà, invece, stanno cercando di semplificare i processi e ridurre i costi. Questa partnership contribuirà a sostenere tali aspetti, migliorando la sicurezza e aumentando la produttività, il tutto con un incremento in termini di efficienza”.

Martin Janus, CEO di MyQ, ha dichiarato: “Una nostra ambizione è sempre stata aiutare i clienti a orientarsi in un panorama in continua evoluzione come quello dell’IT e a trovare, tra tutte le soluzioni disponibili, quella più adatta a loro. I nostri obiettivi principali sono la massima efficienza e un’esperienza utente di elevata qualità. La partnership tra Epson e MyQ unisce hardware e software leader di mercato per offrire agli utenti finali una soluzione facile da integrare e gestire”.