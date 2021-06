Liferay, multinazionale specializzata nella piattaforma open source Liferay DXP finalizzata alla creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi, ha iniziato il nuovo anno con importanti obiettivi volti a rafforzare il proprio posizionamento sul canale e sul mercato italiani.

Dal 2009, il modello di business dell’azienda si basa infatti sul fondamentale supporto dei partner, che collaborano per proporre progetti tecnologici all’avanguardia, basati sul portfolio di soluzioni Liferay, al fine di rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle aziende italiane.

“Da sempre ci impegniamo verso i nostri partner, che rappresentano il cuore pulsante del nostro business. Ci siamo posti l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di partner entro la fine del 2021, per continuare ad arricchire il bagaglio di competenze, preparazione tecnologica e supporto, e garantire ad aziende di ogni settore e dimensione progetti digitali efficienti e su misura. Siamo veramente orgogliosi del supporto garantito dai nostri partner, volto ad ampliare il raggio di azione di Liferay sul territorio e del valore aggiunto offerto nella creazione di nuove opportunità di business,” sottolinea Andrea Diazzi, Direttore Vendite di Liferay Italia, Grecia, Cipro e Israele.

Spirito innovativo, costanza, tecnologie avanzate e massima attenzione ai partner, cardini alla base delle attività di Liferay, hanno permesso all’azienda di raggiungere due traguardi importanti.

Da un lato, il recente passaggio al livello di Platinum Service Partner ottenuto da Open Reply, società del Gruppo Reply specializzata nella realizzazione di esperienze digitali sulle tecnologie Open Source, che va ad arricchire il numero dei partner di livello platinum insieme a SMC, Ariadne ed everis, quest’ultimo con riconoscimento multinational.

Dall’altro, l’ingresso di cinque nuovi partner all’interno dell’ecosistema, che accedono al livello Silver con un percorso di certificazione eccellente: Adacto, specializzata nella realizzazione di iniziative di comunicazione integrata e multicanale con approccio customer driven, Dedagroup Wiz in soluzioni per il digital business, Extra Red in servizi e consulenza per middleware, DevOps, cloud computing, Intelligenza Artificiale e Big Data Analytics, Innexa nella comunicazione digitale data-driven e Sintra Consulting, focalizzata su soluzioni B2B e B2C commerce in ambito retail.

“Con il cambiamento repentino vissuto nel 2020, le aziende si sono trovate ad affrontare in modo improvviso e imprevisto una migrazione significativa verso il digitale di forza lavoro e risorse. Per rispondere alle esigenze in costante crescita, l’ingresso delle cinque nuove aziende arricchisce e potenzia le competenze e l’expertise in digital experience sul territorio, declinata in ambito cloud, commerce e analytics, in vista della realizzazione di nuovi e importanti progetti congiunti,” continua Diazzi.

Nel corso degli ultimi mesi l’azienda ha osservato un forte interesse verso le proprie soluzioni, con una particolare attenzione del mercato rivolta alla soluzione Commerce, piattaforma di commerce B2B costruita su DXP che consente l’ottimizzazione di tutte le attività di vendita online.

“Siamo molto soddisfatti che oltre ai clienti, anche alcuni dei nuovi partner abbiano notato subito il potenziale di Commerce e deciso di focalizzarsi su questo segmento, impegnandosi per conseguire la specializzazione a breve per incrementare le proprie competenze,” sottolinea Dario Andreottola, Commerce Business Development Manager di Liferay Italia.

Un potenziamento dell’expertise in ambito commerce è stato realizzato anche da partner storici di Liferay, quali Ariadne, Noema, Open Reply e SMC, che si sono impegnati per ottenere la specializzazione Commerce B2B, estendendo così la propria preparazione e conoscenza sulle soluzioni Liferay, per poter rispondere in modo ancora più reattivo ed efficace alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Oggi, l’ecosistema italiano di Liferay conta 15 partner, ma l’obiettivo dell’azienda per i prossimi mesi è quello di procedere con un ulteriore ampliamento e potenziamento del proprio canale, con l’obiettivo di creare ulteriore valore per clienti e prospect sul territorio.