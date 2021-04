Progress, fornitore di prodotti per lo sviluppo, il deployment e la gestione di applicazioni aziendali ad alto impatto, ha annunciato di voler focalizzare la propria attività commerciale sul mercato italiano attraverso lo sviluppo di un canale di partner certificati.

A supporto di questa iniziativa è stata realizzata la piattaforma di riferimento per il canale italiano www.soluzioniprogress.it. Progress offre a partner e rivenditori in Italia un solido programma a loro dedicato e la disponibilità di Progress MOVEit per il trasferimento sicuro dei file e Progress WhatsUp Gold per il monitoraggio della rete.

I partner che aderiscono a questa iniziativa di partnership hanno a disposizione un programma dedicato, Progress Accelerate, composto da tre livelli distinti in base al livello di prestazioni: Titanium, Gold e Silver.

Il programma per i partner Progress Accelerate semplifica l’esperienza di partnership fornendo a tutti i partner:

Risorse di marketing: presenza su Progress.com, accesso sul portale dei partner a strumenti di vendita, formazione e materiale collaterale in co-branding, distribuzione di lead di marketing, evento in co-branding e supporto alla conferenza dei partner, Programmi MVP e premi, riferimento al cliente e supporto per la narrazione.

Formazione e abilitazione: marketing online basato sulla persona, vendite, prevendita e programmi di formazione tecnica, certificazioni tecniche e di vendita e toolkit di vendita e marketing.

Risorse gestite dall'account: account manager dedicato, supporto tecnico e pre-vendita, marketing dei partner, pianificazione commerciale e di marketing congiunta e un responsabile del successo del cliente dedicato.

Programmi di incentivazione: margini e sconti interessanti, accesso a licenze NFR, sconti e incentivi di riferimento. Il portafoglio di soluzioni Progress che i partner possono offrire ai propri clienti include: